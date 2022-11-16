Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye İskoçya maçı CANLI İZLE

Türkiye İskoçya maçı CANLI İZLE

Dünya Kupası arasında A Milli Futbol Takımı'mız, Diyarbakır'da İskoçya'yı konuk ediyor. Stefan Kuntz yönetimindeki Türkiye, İskoçya karşısında galibiyet almak istiyor. Türkiye - İskoçya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 19:59 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 20:10
Türkiye İskoçya maçı CANLI İZLE

Dünya Kupası arasında A Milli Futbol Takımı'mız, Diyarbakır'da İskoçya'yı konuk ediyor. Stefan Kuntz yönetimindeki Türkiye, İskoçya karşısında galibiyet almak istiyor. Türkiye - İskoçya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri öncesinde A Milli Futbol Takımı'mız İskoçya ile hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor.

Bu keyif dolu müsabakayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

TÜRKİYE - İSKOÇYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TÜRKİYE İSKOÇYA MAÇINDA İLK 11'LER

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Ozan, Cenk Özkaçar, Çağlar, Ferdi, Hakan, Orkun, İrfan Can, Cengiz, Cenk Tosun

İSKOÇYA: Robertson, McTominay, Hanley, Tierney, McGinn, Dykes, Hendry, Gilmour, Armstrong, Fraser

TÜRKİYE - İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - İskoçya maçı 16 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de başladı ve TRT 1'de canlı olarak yayınlanıyor.

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