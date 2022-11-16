A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz İskoçya maçı öncesi konuştu!

Dünya Kupası arasında A Milli Futbol Takımı'mız, Diyarbakır'da İskoçya ile hazırlık karşılaşmasına çıkıyor. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, İskoçya maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Stefan Kuntz'un sözleri;

Stefan Kuntz: "Stadyuma girerken çok güzel bir karşılama oldu. Maça çok var ama stadyum dolmuş. Bu tarz illeri gezmemizin nedeni de bu, buradaki insanlarla buluşmak. Çok sevinçliyiz bu nedenle. Kadromuzda pas kalitesi çok yüksek oyuncular var. İstatistiklerde pas konusunda kendimizi geliştirdiğimizi görüyoruz. Bu kamp döneminde kulüpler, oyuncularını göndermek zorunda değildi. Bazı oyuncuları 1 maçta oynatabileceğiz. Bu yüzden böyle bir kadro seçtik." ifadelerini kullandı.

KUNTZ'DAN ARDA GÜLER SÖZLERİ!

Arda Güler'e şans verip vermeyeceği hakkında konuşan Kuntz, "Emirhan İlkhan ikinci maçta oynayabilir. Arda Güler için maçın durumuna göre bakacağız. Bizim de şöyle bir görevimiz var; burada biraz daha sakin olmak ve oyuncuları korumak." dedi.