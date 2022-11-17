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Bir bakışta 90 dakika

İlk tehlikeli atağımızda Hakan Çalhanoğlu’nun yaklaşık 25 metreden kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Gordon son anda yatarak topu kornere çelmeyi başardı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 06:50
Bir bakışta 90 dakika

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İlk tehlikeli atağımızda Hakan Çalhanoğlu'nun yaklaşık 25 metreden kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Gordon son anda yatarak topu kornere çelmeyi başardı.

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Orkun'un pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan ve kaleci Gordon'la karşı karşıya kalan Cengiz'in şutunda, top defansın müdahalesiyle kornere gitti.

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İlk gole çok yaklaştık. İr fan Can Kahveci'nin sağdan ortasında ceza sahasında topla buluşan Ozan Kabak'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

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Gelişen hızlı atakta sol çaprazdan ceza sahasına giren Eren Elmalı'nın sert şutunda, topu kaleci Gordon son anda ayaklarıyla kornere göndermeyi başardı.

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Bu sefer golü bulduk. Hakan Çalhanoğlu'nun sağdan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde topla buluşan Ozan Kabak, şık bir kafa vuruşuyla, meşin yuvarlağı ağlara göndermeyi başardı.

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İkinci yarıya golle başladık. Zeki'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Cengiz sol çaprazdan çok iyi bir vuruş yaptı ve topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu.

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İskoçya farkı bire indirdi. Sol çaprazda topu alan John McGinn topu ceza sahasına çok iyi taşıdı. Sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderip skoru 2-1 yaptı.

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Üçüncü gole çok yaklaştık. Hızlı gelişen kontratağımızda Enes Ünal sağ çaprazdan sert vurdu. Kaleci Craig Gordon son anda gole izin vermedi.

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Beraberlik için bastıran İskoçya'nın frikiğinde savunma topu karşıladı. Dönen topu McGinn vurdu. Arkadaşına çarpan top auta gitti ve maçı 2-1 kazandık.

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