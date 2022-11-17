Bir bakışta 90 dakika

6

İlk tehlikeli atağımızda Hakan Çalhanoğlu'nun yaklaşık 25 metreden kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Gordon son anda yatarak topu kornere çelmeyi başardı.

17

Orkun'un pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan ve kaleci Gordon'la karşı karşıya kalan Cengiz'in şutunda, top defansın müdahalesiyle kornere gitti.

18

İlk gole çok yaklaştık. İr fan Can Kahveci'nin sağdan ortasında ceza sahasında topla buluşan Ozan Kabak'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

37

Gelişen hızlı atakta sol çaprazdan ceza sahasına giren Eren Elmalı'nın sert şutunda, topu kaleci Gordon son anda ayaklarıyla kornere göndermeyi başardı.

40

Bu sefer golü bulduk. Hakan Çalhanoğlu'nun sağdan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde topla buluşan Ozan Kabak, şık bir kafa vuruşuyla, meşin yuvarlağı ağlara göndermeyi başardı.

49

İkinci yarıya golle başladık. Zeki'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Cengiz sol çaprazdan çok iyi bir vuruş yaptı ve topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu.

62

İskoçya farkı bire indirdi. Sol çaprazda topu alan John McGinn topu ceza sahasına çok iyi taşıdı. Sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderip skoru 2-1 yaptı.

77

Üçüncü gole çok yaklaştık. Hızlı gelişen kontratağımızda Enes Ünal sağ çaprazdan sert vurdu. Kaleci Craig Gordon son anda gole izin vermedi.

+1

Beraberlik için bastıran İskoçya'nın frikiğinde savunma topu karşıladı. Dönen topu McGinn vurdu. Arkadaşına çarpan top auta gitti ve maçı 2-1 kazandık.