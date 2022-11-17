Tribünler kırmızı-beyaz

Diyarbakır'da Milli Takımımız'a büyük bir destek vardı. Diyarbakır ve çevre illerden gelenler maça yoğun bir ilgi gösterdi. Tribünler tamamen dolarken, futbolseverler Türk bayraklarıyla Diyarbakır Stadı'nı kırmızı-beyaz renklere bürüyüp görsel bir şölen yaşattı. Tribünde yaklaşık 100 metrelik Türk Bayrağı da açıldı. Ayrıca bine yakın İskoç taraftar da maçı izledi.
Diyarbakır'daMilli Takımımız'a büyük bir destek vardı. Diyarbakır ve çevre illerden gelenler maça yoğun bir ilgi gösterdi. Tribünler tamamen dolarken, futbolseverler Türk bayraklarıyla Diyarbakır Stadı'nı kırmızı-beyaz renklere bürüyüp görsel bir şölen yaşattı. Tribünde yaklaşık 100 metrelik Türk Bayrağı da açıldı. Ayrıca bine yakın İskoç taraftar da maçı izledi.