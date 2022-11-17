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Yolumuz 2024

İskoçlar’ı Ozan ve Cengiz’le yıkan ay-yıldızlılar, Euro 2024 elemeleri öncesi göz doldurdu A Milli Takım’a ilk kez ev sahipliği yapan Diyarbakır’daki atmosfer ise görülmeye değerdi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 06:50
Yolumuz 2024

Dünya Kupası arasını hazırlık maçıyla değerlendiren A Milli Takımımız, Diyarbakır'da İskoçya'yı ağırladı. Maça hızlı başlayan Ay-yıldız ekibimiz, 6'da Hakan'ın 25 metreden füzesiyle kaleyi yokladı ancak kaleci Gordon son anda kornere çeldi. 17'de Cengiz, kaleciyle karşı karşıya kaçırdı. 18'de ise Ozan'ın kafa vuruşu üst direkten döndü. 37'de Eren'in sert şutunu Gordon yine çelmeyi başardı. Aradığımız gol; 40'ta Ozan'ın kornerden kafa vuruşuyla geldi ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladık.

GOLLE BAŞLADIK

Milli Takımımız ikinci yarıya da etkili başlayıp 2. golü buldu. 49'da Zeki'nin pasıyla sağ çaprazda topla buluşarak ceza sahasına giren Cengiz, şık bir plaseyle ağları sarstı: 2-0. 53'te Cenk Tosun'un şutu direği yaladı. 60 dakika iyi futbol sergileyen Türkiye, 62'de kalesinde golü gördü. McGinn 62'de sert bir vuruşla farkı bire indirdi: 2-1. Sonrasında beraberlik için bastıran İskoçlar'a gol şansı vermedik ve Diyarbakır'daki ilk maçımızdan zaferle ayrılmasını bildik.

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