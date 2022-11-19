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TÜRKİYE ÇEKYA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Türkiye - Çekya maçı ne zaman? Milli maç hangi kanalda? Saat kaçta?

Liglere verilen Dünya Kupası arasında Avrupa Şampiyonası Elemeleri için hazırlık maçına çıkacak olan A Milli Futbol Takımı'mız, Çekya ile kozlarını paylaşacak. Türkiye, Diyarbakır'da İskoçya ile karşılaşmış ve yenmişti. A Milli Futbol Takımı'mız, Çekya ile Gaziantep'te karşılaşacak. Müsabakanın ilk 5 dakikasını Cüneyt Çakır yönetecek ve tecrübeli hakem jübile yapacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Çekya maçı ne zaman? Milli maç hangi kanalda? Saat kaçta? TRT 1 canlı izle...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 11:10 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 11:40
TÜRKİYE ÇEKYA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Türkiye - Çekya maçı ne zaman? Milli maç hangi kanalda? Saat kaçta?

Türkiye - Çekya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

TÜRKİYE - ÇEKYA MAÇI CANLI İZLE

Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri öncesinde A Milli Futbol Takımı'mız, Çekya ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Türkiye - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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TÜRKİYE - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Çekya maçı 19 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak. Müsabaka Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak.

MİLLİLERDEN 10 MAÇTA 4 GALİBİYET

Türkiye ile Çekya en son Euro 2016'da karşılaştı. Daha önce 10 kez karşı karşıya gelen iki ekibin maçlarında 5 kez Çekya galip gelirken, 4 kez Türkiye sahadan galibiyetle ayrıldı. 1 mücadele de beraberlikle sonuçlandı. Türkiye-Çekya hazırlık maçının ilk 5 dakikasını Cüneyt Çakır'ın yöneteceği ve Çakır'ın aktif hakemlik kariyerini sonlandıracağı açıklandı.

CÜNEYT ÇAKIR'DAN JÜBİLE

Gaziantep'te oynanacak Çekya maçında FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, jübilesini yapacak. Karşılaşmanın başlama düdüğünü çalacak olan Cüneyt Çakır, 5'inci dakika itibarıyla maçı durduracak ve jübilesini tamamlayacak. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, saha kenarında Cüneyt Çakır'a plaket takdim edecek.

MUHETMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Samet, Ozan, Tayyip, Onur, Salih, İsmail, Arda, Kerem, Cengiz, Enes.

Çekya: Pavlenka, Coufal, Zima, Brabec, Zmrhal, Soucek, Kral, Cerny, Barak, Navratil, Chytil.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI ADAY KADROSU

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Onur Bulut (Yukatel Kayserispor), Zeki Çelik (Roma), Cenk Özkaçar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Adana Demirspor), Tayyip Sanuç (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

Orta saha/hücum: Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Arda Güler (Fenerbahçe), Berkay Özcan, Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Emirhan İlkhan (Torino), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Orkun Kökçü (Feyenoord), Doğukan Sinik (Hull City), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (Getafe), Umut Bozok (Trabzonspor)

TÜRKİYE MİLLİ TAKIM FİKSTÜRÜ

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