Stefan Kuntz'dan Arda Güler sözleri! "Yetenekli bir oyuncu ama..."

A Milli Futbol Takımı'mız özel maçta Çekya ile karşılaştı. A Milliler sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılırken, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler ilk defa milli formayla görev aldı. Karşılaşma sonrası Milli Takım'ımızın teknik direktörü Stefan Kuntz Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu. Kuntz, "Arda yetenekli bir oyuncu ama biraz daha zaman tanımamız gerekli" ifadelerini kullandı.

"JESUS BİZE ARDA'YI YAVAŞ ADAPTE ETMEMİZ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ"

Genç oyuncuları sahaya sürdüğünü ve Arda'nın çok yetenekli bir oyuncu olduğunu anlatan Stefan Kuntz, "Bugün ilk kez oynayan Samet ve Onur çok iyi maç çıkardılar ilk kez oynadılar. Yine saha içerisinde Tayyip, Cenk ve Samet üçü beraber oynadılar. Sisteme ve kendilerine güvendiklerini gösterip sağlam oyun çıkardılar. Hocası bize Arda konusunda dikkatli olmamız ve yavaş adapte etmemiz gerektiğini söyledi. Bugün oyuna girme imkanı oldu, oyuncuları bir hafta boyunca tanıma imkanı buldu. Bu maçta iyi adapte oldu. Arda yetenekli bir oyuncu ama biraz daha zaman tanımamız gerekli" ifadelerini kullandı.