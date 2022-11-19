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Stefan Kuntz'dan Arda Güler sözleri! "Yetenekli bir oyuncu ama..."

Son dakika haberleri... A Milli Takım'ımızın özel maçta Çekya'yı 2-1'lik skorla mağlup etmesinin ardından teknik direktör Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu. Arda Güler hakkında da konuşan Kuntz, "Arda yetenekli bir oyuncu ama biraz daha zaman tanımamız gerekli” ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 23:35 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 23:43
Stefan Kuntz'dan Arda Güler sözleri! "Yetenekli bir oyuncu ama..."

A Milli Futbol Takımı'mız özel maçta Çekya ile karşılaştı. A Milliler sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılırken, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler ilk defa milli formayla görev aldı. Karşılaşma sonrası Milli Takım'ımızın teknik direktörü Stefan Kuntz Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu. Kuntz, "Arda yetenekli bir oyuncu ama biraz daha zaman tanımamız gerekli" ifadelerini kullandı.

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Genç oyuncuları sahaya sürdüğünü ve Arda'nın çok yetenekli bir oyuncu olduğunu anlatan Stefan Kuntz, "Bugün ilk kez oynayan Samet ve Onur çok iyi maç çıkardılar ilk kez oynadılar. Yine saha içerisinde Tayyip, Cenk ve Samet üçü beraber oynadılar. Sisteme ve kendilerine güvendiklerini gösterip sağlam oyun çıkardılar. Hocası bize Arda konusunda dikkatli olmamız ve yavaş adapte etmemiz gerektiğini söyledi. Bugün oyuna girme imkanı oldu, oyuncuları bir hafta boyunca tanıma imkanı buldu. Bu maçta iyi adapte oldu. Arda yetenekli bir oyuncu ama biraz daha zaman tanımamız gerekli" ifadelerini kullandı.

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