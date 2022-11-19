Haberler A Milli Futbol Takımı Stefan Kuntz Çekya galibiyeti sonrası konuştu! "Bizi rahat bırakırlarsa..."

Stefan Kuntz Çekya galibiyeti sonrası konuştu! "Bizi rahat bırakırlarsa..."

Son dakika haberleri... A Milli Futbol Takımı'mız, özel maçta Çekya ile kozlarını paylaştı. Mücadele millilerin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Karşılaşma sonrası teknik direktör Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 22:40 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 22:45
Stefan Kuntz Çekya galibiyeti sonrası konuştu! "Bizi rahat bırakırlarsa..."

A Milli Takım'ımızın Çekya'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası teknik direktör Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu. Kuntz, "Beni, ekibimi rahat bırakırlarsa biz daha çabuk kaynaşacağız. Bize güvenmeleri gerekiyor. " ifadelerini kullandı.

İŞTE KUNTZ'UN AÇIKLAMALARI

"Beni, ekibimi rahat bırakırlarsa biz daha çabuk kaynaşacağız. Bize güvenmeleri gerekiyor. Her maçta üstüne koymaya çalışıyoruz. Bize biraz daha süre tanırlarsa iyi noktaya ulaşacağımızı düşünüyorum."

"Taktiksel olarak hem defansif, hem ofansif yönden gerçekten iyi bir gelişme kaydettik. Arkada sağlam durduk. Tek şut kaleye geldi, o da gol oldu. İskoçya maçında da aynıydı."

"Önemli olan 4 tane oyuncu ilk defa A Milli Takım'da oynadı. Bu benim için çok önemli. Hani Arda Güler konusunu açınca, Onur, Tayyip ve Samet'i de söylemek gerekiyor. Bilhassa Onur çok iyi maç çıkardı. Yeni oynayan herkesi göz önünde tutmalıyız."

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