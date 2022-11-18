Sahne gençlerin

Diyarbakır'da oynanan İskoçya mücadelesinden 2-1'lik zaferle ayrılan A Milli Futbol Takımı'nda moraller yerine geldi. Ay-yıldızlı ekipte gözler artık yarın oynanacak Çekya karşılaşmasına çevrildi. Gaziantep'in ev sahipliği yapacağı maçta, Teknik Direktör Stefan Kuntz'un kadro tercihleri de netleşmeye başladı. İskoçya karşısında tecrübeli isimleri ilk 11'e yerleştirmeyi tercih eden Alman teknik adam, Çekya karşısında bu kez genç oyunculara ağırlık vermeyi düşünüyor.



ONUR VE SAMET SAHADA

İlk kez A Milli Takım'ın kadrosuna davet edilen Arda Güler, Emirhan İlkhan ve Tayyip Talha Sanuç gibi isimler Çekya karşısında forma şansı bulacak. Onur Bulut ve Samet Akaydın'ın da bu defa milli heyecanı yaşaması bekleniyor. Orta alanda İsmail Yüksek ve Salih Özcan'ı oynatmayı da planlayan Stefan Kuntz, ileri hatta ise sezonun formda isimlerinden Enes Ünal'a formayı verecek. Euro 2024'i hedefleyen Kuntz, böylece geniş oyuncu havuzundan da faydalanacak.



BASIN TOPLANTISI 18.15'TE

Stefan Kuntz ve bir milli futbolcumuz, Çekya maçı öncesinde basının karşısına çıkacak. Basın toplantısı saat 18.15'te başlayacak. Çekya Teknik Direktörü Jaroslav Silhavy ise 16.45'te basına konuşacak.



FERDİ KADRODA YOK

Ay-yıldızlı ekipte İskoçya mücadelesinde sakatlanan Ferdi Kadıoğlu, Çekya karşılaşmasının kadrosundan çıkartıldı. F.Bahçe'nin genç oyuncusunun ciddi bir probleminin olmadığı ifade edildi.



KEREM KORKUTTU

A Milli Takım'ın Çekya ile Gaziantep'te karşılaşacağı maç öncesinde sakatlık yaşandı. Kerem Aktürkoğlu, sabah antrenmanında sakatlandı ve idmanı yarıda bırakmak zorunda kaldı. Sağ ayak bileğinde problem olan genç oyuncuyla ilk olarak buz tedavisi uygulandı.24 yaşındaki futbolcunun durumunda sıkıntı olmadığı öğrenildi.



AY-YILDIZLILAR SON İDMANI YAPACAK

Yarın Gaziantep'te Çekya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren ay-yıldızlılar, bugün son çalışmasını gerçekleştirecek. Stefan Kuntz yönetimindeki idman, saat 19.00'da başlayacak. İlk 15 dakikalık bölüm medyaya açık olacak. Rakibimiz Çekya da saat 17.30'da son idmanını Gaziantep Stadı'nda yapacak.

21 YIL SONRA ANTEP'TE

Çekya ile oynanacak özel maça ev sahipliği yapacak Gaziantep'te, 21 yıl sonra milli heyecanı yaşanacak. 25 Nisan 2001'de Kamil Ocak Stadı'nda oynana son özel maçta Arnavutluk, Türkiye'yi 2-0 yenmişti.