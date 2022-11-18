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Anadolu’dan devam!

Başkan Büyükekşi, milli maçların Anadolu’da oynanması için çaba göstereceklerini söyledi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 06:50
Anadolu’dan devam!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Çekya maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Milli takımı şehirlerle buluşturmak istediklerini belirten Büyükekşi, milli maçları Anadolu'da oynamak istediklerini ifade etti. Büyükekşi, "Anadolu'da devletimizin yaptığı 40'tan fazla stadyum var. Hem oradaki vatandaşlarımıza milli maç izleme şansını tattırmak hem de bu statlarımızı en güzel şekilde değerlendirmek için maç yapmayı düşünüyoruz. Bundan sonraki maçlarda, zamanı gelince iklime göre, şehre göre, seyirci sayısına göre, sahaya göre hareket ederek takımımızın maçlarını Anadolu'da oynaması için hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.


'İSTİKRARDAN YANA OLACAĞIZ'
Başkan Mehmet Büyükekşi, federasyon olarak istikrardan yana olduklarını ifade etti. Avrupa'nın en genç takımına sahip olduklarını kaydeden Büyükekşi, bu genç takımın sabra ve desteğe ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Başkan Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her zaman istikrardan ve sürdürülebilir başarıdan yanayız. Anlık kararlar Türk futboluna hiçbir katkı yapmaz. 20 yıldır hiçbir hocamıza görev süresini tamamlama şansı vermemişiz. Bu da milli takımın başarısını çok olumsuz etkilemiş. Artık buna son vermek istiyoruz."

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