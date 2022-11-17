Haberler A Milli Futbol Takımı Turgay Demir Türkiye-İskoçya maçını değerlendirdi

Turgay Demir Türkiye-İskoçya maçını değerlendirdi

Son dakika spor haberleri... A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası öncesi liglere verilen arada İskoçya ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip Diyarbakır'da konuk ettiği rakibini 2-1 yendi. Fotomaç Gazetesi yazarı Turgay Demir de mücadeleyi dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 07:36
Turgay Demir Türkiye-İskoçya maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR - BRAVO DİYARBAKIR

Öncelikle Milli Takım'ı görkemli bir şekilde karşılayıp ağırlayan ve maç boyu yürekten destekleyen Diyarbakırlı futbolseverlere gönülden teşekkürler.

Turgay Demir Türkiye-İskoçya maçını değerlendirdi

Milli Takım bu tür hazırlık maçlarında kesinlikle memleketin her köşesini dolaşmalıdır.

Turgay Demir Türkiye-İskoçya maçını değerlendirdi

Her vatandaşımızın Milli Takımı canlı canlı izleme hakkı olduğunu unutmayalım.

Turgay Demir Türkiye-İskoçya maçını değerlendirdi

Bu vesileyle İskoçya hazırlık maçı için Diyarbakır'ı, Çekya maçı için de Gaziantep'i tercih eden futbol federasyonumuzu tebrik ediyorum.

Turgay Demir Türkiye-İskoçya maçını değerlendirdi

Stefan Kuntz, son maçlardaki kötü izleri silecek, farklı bir Milli Takım izleyeceğimizi söylemişti öyle de oldu.

Turgay Demir Türkiye-İskoçya maçını değerlendirdi

Ferdi, Hakan, Orkun, İrfan Can, Cengiz Ünder gibi üst düzey yeteneklerin bir arada olduğu ilk onbirimiz hırslı, istekli ve heyecanlıydı.

Turgay Demir Türkiye-İskoçya maçını değerlendirdi

Hakan Çalhanoğlu bulduğu ilk fırsatta harika şutlar attı, Ozan Kabak her duran topta öne çıktı, bir kafa vuruşu direkten dönse de gecenin ilk golünü atmayı bildi.

Turgay Demir Türkiye-İskoçya maçını değerlendirdi

Cengiz sağ kanadı koridor yaparken Tosun Paşa da İskoç savunmasının göbeğini sürekli rahatsız etti, iyi top sakladı ve ilk golde vücudunu çok iyi kullanarak katkı yaptı.

Turgay Demir Türkiye-İskoçya maçını değerlendirdi

Cengiz Ünder ikinci golümüzü atarken "AN" yakalama becerisini kanıtladı.

Turgay Demir Türkiye-İskoçya maçını değerlendirdi

Rakibi geri geri giderken bacaklarının arasından uzak köşeyi gördüğü anda net bir vuruş yaptı. Bir an tereddüt etse golü atamazdı.

Turgay Demir Türkiye-İskoçya maçını değerlendirdi

Günümüz futbolu böyle bir şey, yakaladığınız her AN galibiyete giden yolu kısaltırken kaçırdığınız her AN da sizi hedefinizden uzaklaştırır.

Turgay Demir Türkiye-İskoçya maçını değerlendirdi

Buna karşılık yediğimiz golde McGinn inatçılığı ve onu takip eden Zeki'nin hatası vardı.

Turgay Demir Türkiye-İskoçya maçını değerlendirdi

Hazırlık maçı olduğu için skora pek takılmıyorum ama genel olarak takımın motivasyonunu, mücadele azmini beğendiğimi söylemeliyim.

Turgay Demir Türkiye-İskoçya maçını değerlendirdi

Zaten harika bir jenerasyon yakalamış durumdayız.

Turgay Demir Türkiye-İskoçya maçını değerlendirdi

Kuntz bu yetenekli oyuncuların kıymetini bilir ve doğru zamanda, doğru kadrolar yaparsa yolumuz açık olur.

DİĞER
SON DAKİKA: Galatasaray'da Okan Buruk kararını verdi! Yusuf Demir...
İçimizdeki İrlandalı! Chloe Loughnan'ın işlerine eski eşi Serdar Ortaç'ın engel olduğu iddia edildi
G.Saray'dan Hazard bombası! Aslan R.Madrid'le görüştü
Beşiktaş'tan Josef kararı! 'Kalamam' demişti ama...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Milliler Diyarbakır'da kazandı!
Stefan Kuntz: Yolculuk için önemli adım
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı detayları!
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
14 Kasım 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş takas teklifi! O isim... Flaş takas teklifi! O isim... 08:14
Çarpıcı Ronaldo yorumu! "Aradığı huzuru G.Saray'da bulur" Çarpıcı Ronaldo yorumu! "Aradığı huzuru G.Saray'da bulur" 07:46
Dikkat çeken yorum! "Harika bir jenerasyon" Dikkat çeken yorum! "Harika bir jenerasyon" 07:36
Bravo Diyarbakır Bravo Diyarbakır 01:03
Ferdi Kadıoğlu şoku! Ferdi Kadıoğlu şoku! 01:00
Arda oynamadı üçlüyü çektirdi Arda oynamadı üçlüyü çektirdi 00:59
Daha Eski
Kuntz’a sabırlı olmamız lazım Kuntz’a sabırlı olmamız lazım 00:58
2024'e hep birlikte 2024'e hep birlikte 00:57
Ozan Kuntz'a koştu Ozan Kuntz'a koştu 00:56
Benim için özeldi Benim için özeldi 00:55
"Atmosfer çok güzeldi" "Atmosfer çok güzeldi" 00:53
Takım ruhu Takım ruhu 00:52