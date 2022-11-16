Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye İskoçya 2-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye İskoçya 2-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Dünya Kupası arasında A Milli Futbol Takımı'mız Diyarbakır'daki hazırlık karşılaşmasında İskoçya'yı konuk etti. Stefan Kuntz yönetimindeki A Milliler rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 21:55 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 22:06
Türkiye İskoçya 2-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri öncesinde A Milli Futbol Takımı'mız İskoça ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Mücadelede A Milli Takımı'mız rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Türkiye adına gol perdesini 40. dakikada Ozan Kabak açtı.

Ardından 49. dakikada sahneye Cengiz Ünder çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.

Mücadelenin 62. dakikasında konuk ekip İskoçya'da J. McGinn takımının tek golünü kaydeden isim oldu ve karşılaşma 2-1 sona erdi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Real Madrid efsanesi geliyor...
40 günlük evliliği biten Merve Boluğur ilk kez konuştu: “Olmadı, hayat bu...” Gözler Mert Aydın’a çevrildi! Boşanmak için düğmeye basan taraf...
Buruk bileti kesti! 2 ayrılık birden
F.Bahçe'den G.Saray'a bir transfer çalımı daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Milli takımda şok sakatlık!
Stefan Kuntz'dan maç öncesi Arda Güler sözleri!
14 Kasım 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
Ticaret Bakanlığı 2500 personel alıyor! İşte başvuru şartları...
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Filede rakiplerimiz! İşte Filede rakiplerimiz! 20:50
Milli takımda şok sakatlık! Milli takımda şok sakatlık! 20:38
Fenerbahçe Opet evinde kazandı! Fenerbahçe Opet evinde kazandı! 20:28
Stefan Kuntz'dan maç öncesi Arda Güler sözleri! Stefan Kuntz'dan maç öncesi Arda Güler sözleri! 19:19
Mauro Icardi'yi yıkan haber! Wanda Nara... Mauro Icardi'yi yıkan haber! Wanda Nara... 18:56
Türkiye İskoçya | CANLI İZLE Türkiye İskoçya | CANLI İZLE 18:28
Daha Eski
John Carew'e hapis şoku! John Carew'e hapis şoku! 18:18
Türkiye - İskoçya maçında ilk 11'ler belli oldu! Türkiye - İskoçya maçında ilk 11'ler belli oldu! 18:05
1. Lig'de 14. haftanın hakemleri belli oldu 1. Lig'de 14. haftanın hakemleri belli oldu 16:50
F.Bahçe'den G.Saray'a bir transfer çalımı daha! F.Bahçe'den G.Saray'a bir transfer çalımı daha! 16:48
Beşiktaş'ta Aziz Akkaya dönemi Beşiktaş'ta Aziz Akkaya dönemi 16:47
Çekya - Faroe Adaları maçı saat kaçta? Çekya - Faroe Adaları maçı saat kaçta? 16:43