Türkiye İskoçya 2-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri öncesinde A Milli Futbol Takımı'mız İskoça ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Mücadelede A Milli Takımı'mız rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Türkiye adına gol perdesini 40. dakikada Ozan Kabak açtı.
Ardından 49. dakikada sahneye Cengiz Ünder çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.
Mücadelenin 62. dakikasında konuk ekip İskoçya'da J. McGinn takımının tek golünü kaydeden isim oldu ve karşılaşma 2-1 sona erdi.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
🇹🇷⚽GOOLL! OZAN KABAK!! Bu kez direği geçti ve Milli Takımımızı öne geçirdi... pic.twitter.com/eclhy6TOEG— TRT Spor (@trtspor) November 16, 2022
🇹🇷⚽GOOLL! CENGİZ ÜNDER'DEN MÜKEMMEL GOL!! pic.twitter.com/Ksc1qqeZgh— TRT Spor (@trtspor) November 16, 2022
İskoçya McGinn ile farkı bire indirdi... pic.twitter.com/Ac4fFIN72g— TRT Spor (@trtspor) November 16, 2022