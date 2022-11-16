Türkiye İskoçya 2-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri öncesinde A Milli Futbol Takımı'mız İskoça ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Mücadelede A Milli Takımı'mız rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Türkiye adına gol perdesini 40. dakikada Ozan Kabak açtı.

Ardından 49. dakikada sahneye Cengiz Ünder çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.

Mücadelenin 62. dakikasında konuk ekip İskoçya'da J. McGinn takımının tek golünü kaydeden isim oldu ve karşılaşma 2-1 sona erdi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

🇹🇷⚽GOOLL! OZAN KABAK!! Bu kez direği geçti ve Milli Takımımızı öne geçirdi... pic.twitter.com/eclhy6TOEG — TRT Spor (@trtspor) November 16, 2022