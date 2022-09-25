Haberler A Milli Futbol Takımı İsmail Yüksek'in golü UEFA'da haftanın golüne aday gösterildi! Mbappe ve Eriksen...

İsmail Yüksek'in golü UEFA'da haftanın golüne aday gösterildi! Mbappe ve Eriksen...

Fenerbahçe'nin ve A Milli Futbol Takımı'nın yıldızı İsmail Yüksek'e, UEFA'dan büyük onur. Genç futbolcunun Lüksemburg maçında attığı şık gol, haftanın golü adayları arasına girdi. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2022 Pazar 12:08
İsmail Yüksek'in golü UEFA'da haftanın golüne aday gösterildi! Mbappe ve Eriksen...

Türk futbolunun parlayan yıldızlarından İsmail Yüksek'e bir onur da UEFA'dan geldi.

UEFA Uluslar Ligi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsmail Yüksek'in Lüksemburg'a attığı gol, haftanın golü adayları arasına girdi.

MBAPPE VE ERIKSEN İLE YARIŞIYOR
Öte yandan İsmail Yüksek'in golü ile beraber Christian Eriksen, Adam Szalai ve Mbappe'nin golleri de listede yer aldı.

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