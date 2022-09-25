İsmail Yüksek'in golü UEFA'da haftanın golüne aday gösterildi! Mbappe ve Eriksen...

Türk futbolunun parlayan yıldızlarından İsmail Yüksek'e bir onur da UEFA'dan geldi.

UEFA Uluslar Ligi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsmail Yüksek'in Lüksemburg'a attığı gol, haftanın golü adayları arasına girdi.

MBAPPE VE ERIKSEN İLE YARIŞIYOR

Öte yandan İsmail Yüksek'in golü ile beraber Christian Eriksen, Adam Szalai ve Mbappe'nin golleri de listede yer aldı.

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