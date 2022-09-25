Haberler A Milli Futbol Takımı Faroe Adaları'nda fırtına çıktı! Türkiye maçı öncesi...

Faroe Adaları'nda fırtına çıktı! Türkiye maçı öncesi...

Son dakika spor haberi: UEFA Uluslar C Ligi'nde A Milli Futbol Takımı'mız, Faroe Adaları ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Müsabaka öncesi karşılaşmanın oynanacağı Torshavn'da kuvvetli fırtına etkisini sürdürüyor.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2022 Pazar 15:32
Faroe Adaları'nda fırtına çıktı! Türkiye maçı öncesi...

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta bu akşam deplasmanda Faroe Adaları ile yapacağı maç öncesi başkent Torshavn'da kuvvetli fırtına etkisini sürdürüyor.

Gece saatlerinde başlayan fırtına ve yağmurun, akşam saatlerinde şiddetini artırması bekleniyor.

Sabah saatlerinde rüzgarın şiddeti zaman zaman 95 kilometreye kadar çıktı. Fırtına nedeniyle sokakta ayakta bile durmanın zorlaştığı ve sıcaklığın 12 derece olduğu Torshavn'da hissedilen sıcaklık 6 derece olarak ölçüldü.

Maç saatinde ise sıcaklığın 5 dereceye, hissedilen sıcaklığın ise -3 dereceye kadar düşmesinin beklendiği bildirildi.

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