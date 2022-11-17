Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Takım'a Gaziantep'te davullu karşılama

A Milli Takım'a Gaziantep'te davullu karşılama

Son dakika haberleri... A Milli Takım'ımız İskoçya ile oynadıkları özel maçın ardından Çekya ile oynayacağı karşılaşma için Gaziantep'e gitti. Millileri Gaziantep'te coşkulu taraftarlar davul-zurna, baklava ve çiçeklerle karşıladı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 08:34 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 08:34
A Milli Takım'a Gaziantep'te davullu karşılama

A Milli Futbol Takımı, Diyarbakır'da oynanan İskoçya maçının ardından cumartesi günü oynanacak Çekya maçı için özel uçakla Gaziantep'e geldi.

Gaziantep'e gelen milli takımı binlerce taraftar çiçek, baklava, davul-zurna ve meşalelerle karşıladı.

A Milli Futbol Takımı, Diyarbakır'da karşılaştığı İskoçya'yı 2-1 mağlup etti. Milli takım kafilesi, maçın ardından Diyarbakır Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Çekya maçının oynanacağı Gaziantep'e geldi.

Milli takım Gaziantep'te davul, zurna ve baklavalarla karşılandı.

Gaziantep Kalyon Stadı'nda 19 Kasım Cumartesi akşam 20.00'de Çekya ile özel bir maç yapacak olan A Milli Takım kafilesini havalimanında binlerce taraftar çiçek, baklava, davul-zurna ve meşalelerle karşıladı.

Milli takım kafilesi, havalimanından kamp yapacağı otele hareket etti.

DİĞER
Güzel oyuncu Meryem Uzerli servetine servet kattı! Milyonluk kazancı dudak uçuklattı
SON DAKİKA:Müge Anlı'daki Selim Yalçınkaya cinayetinde eşi Derya'nın müstehcen mesajları ifşa olmuştu... Soruşturma derinleşiyor: 'Ölüler de güler'
Jesus'la adeta yeniden doğdu! İşte rakamları
Flaş takas teklifi! O isim...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dikkat çeken yorum! "Harika bir jenerasyon"
Milliler Diyarbakır'da kazandı!
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (17 Kasım 2022)
İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler (17 Kasım)
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ürdün - İspanya maçı saat kaçta? Ürdün - İspanya maçı saat kaçta? 09:50
G.Saray'da Yusuf Demir kararı! Dünya Kupası arasında... G.Saray'da Yusuf Demir kararı! Dünya Kupası arasında... 09:50
Temasa geçen takımları babası duyurdu! Temasa geçen takımları babası duyurdu! 09:48
Gana - İsviçre maçı saat kaçta? Gana - İsviçre maçı saat kaçta? 09:42
Jesus'la adeta yeniden doğdu! İşte rakamları Jesus'la adeta yeniden doğdu! İşte rakamları 09:23
A Milli Takım'a G.Antep'te coşkulu karşılama A Milli Takım'a G.Antep'te coşkulu karşılama 08:34
Daha Eski
Flaş takas teklifi! O isim... Flaş takas teklifi! O isim... 08:14
Çarpıcı Ronaldo yorumu! "Aradığı huzuru G.Saray'da bulur" Çarpıcı Ronaldo yorumu! "Aradığı huzuru G.Saray'da bulur" 07:46
Dikkat çeken yorum! "Harika bir jenerasyon" Dikkat çeken yorum! "Harika bir jenerasyon" 07:36
Bravo Diyarbakır Bravo Diyarbakır 01:03
Ferdi Kadıoğlu şoku! Ferdi Kadıoğlu şoku! 01:00
Arda oynamadı üçlüyü çektirdi Arda oynamadı üçlüyü çektirdi 00:59