A Milliler'in hazırlık maçları Diyarbakır ve Antep'te

A Milli Takımımızın EURO 2024 Elemeleri'nin hazırlıkları kapsamındaki özel maçlarının oynanacağı stadyumlar belli oldu. Ay yıldızlıların 16 Kasım'da İskoçya ile oynayacağı karşılaşma Diyarbakır, 19 Kasım'daki Çekya mücadelesi ise Gaziantep'te yapılacak. Diyarbakır, ilk kez bir milli maçta ev sahibi olacak. Gaziantep ise 21 yıl sonra Milli Takım'ı ağırlayacak.



'2018'DEN BU YANA ÇALIŞTIK'

Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak da "2018'den beri şampiyonluk için hazırlandık. 85 milyonun desteğini alarak şampiyonluğa ulaştık. Bu kupa, Cumhuriyet tarihinin 100. yılında Türk milletine armağan olsun" dedi.