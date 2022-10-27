Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Hazırlık maçı

Türkiye - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Hazırlık maçı

Türkiye Futbol Federasyonu EURO 2024 Elemeleri hazırlık maçları için detayları duyurdu. Gelecek yılın mart ayında başlayacak 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin hazırlıkları kapsamında ay yıldızlılar, İskoçya ve Çekya ile karşılaşacak. Peki Türkiye - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? detaylar haberimizde...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 17:00
Türkiye - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Hazırlık maçı

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI EURO 2024 HAZIRLIK MAÇI | Türkiye Futbol Federasyonu, ay yıldızlı takımın Euro 2024 Elemeleri hazırlık maçları kapsamında İskoçya ve Çekya ile karşılaşacağını duyurdu. Gelecek yılın mart ayında başlayacak olan 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) heyecanı şimdiden futbolseverleri sararken arama motorlarında Türkiye - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

TÜRKİYE - İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı takım, gelecek yılın mart ayında başlayacak 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin hazırlıkları kapsamında 16 Kasım'da İskoçya ve 19 Kasım'da Çekya ile Türkiye'de özel maç oynayacak.

Müsabakaların oynanacağı yerler ve başlama saatleri ilerleyen günlerde açıklanacak. Karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal da henüz bilinmiyor.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş'in yardımcısı olacak mı? Tamer Tuna ve İbrahim Toraman, Sabah.com.tr'ye açıkladı
Yeliz Yeşilmen'den ortalığı karıştıracak sözler! Sosyal medya ikiye bölündü: "Hadise, Sinan Akçıl, Hülya Avşar..."
F.Bahçe Manchester United'ı geçti! İşte o istatistik
Yardımcısı kim olacak? Belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Türkiye - Çekya maçı ne zaman?
A Milliler'in hazırlık maçları Diyarbakır ve Antep'te
KPSS 2022 İPTAL OLACAK MI? | KPSS yeniden iptal edilecek mi?
KPSS Ortaöğretim Giriş Belgesi sorgulama ekranı
Dolar ne kadar oldu (27 Ekim 2022)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'in en değerli futbolcuları! Süper Lig'in en değerli futbolcuları! 17:05
Türkiye - Çekya maçı ne zaman? Türkiye - Çekya maçı ne zaman? 16:58
Süper Lig'in en değerli futbolcuları! Süper Lig'in en değerli futbolcuları! 16:55
Türkiye - İskoçya maçı ne zaman? Türkiye - İskoçya maçı ne zaman? 16:50
F. Karagümrük - Galatasaray maçı saat kaçta? F. Karagümrük - Galatasaray maçı saat kaçta? 16:48
Derbi öncesi şok! G.Saraylı yıldız Beşiktaş maçında... Derbi öncesi şok! G.Saraylı yıldız Beşiktaş maçında... 16:44
Daha Eski
Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım 16:42
F.Bahçe - Rennes maçı saat kaçta? F.Bahçe - Rennes maçı saat kaçta? 16:20
İşte Şenol Güneş'in imza tarihi! İşte Şenol Güneş'in imza tarihi! 16:18
Beşiktaş Jason Rich'i kadrosuna kattı Beşiktaş Jason Rich'i kadrosuna kattı 16:08
Eroğlu'dan futbolculara sert uyarı! Eroğlu'dan futbolculara sert uyarı! 16:06
Kızılyıldız - Trabzonspor maçı saat kaçta? Kızılyıldız - Trabzonspor maçı saat kaçta? 16:04