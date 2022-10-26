A Milli Futbol Takımı'nın hazırlık maçlarının programı açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın gelecek yıl mart ayında başlayacak olan EURO 2024 Elemeleri'nin hazırlıkları kapsamındaki özel maçlarının oynanacağı stadyumlar ve başlama saatleri belli oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre; A Millîlerin 16 Kasım'da İskoçya ile oynayacağı karşılaşmaya Diyarbakır Stadyumu, 19 Kasım'da Çekya mücadelesine ise Gaziantep Stadyumu ev sahipliği yapacak. Her iki karşılaşma da saat 20.00'de başlayacak.

Diyarbakır kenti, İskoçya özel maçıyla A Millî Takım seviyesinde ilk kez bir maça ev sahipliği yapmış olacak. Gaziantep ise 21 yıllık aranın ardından A Millî Takım ile buluşacak. A Millî Takım, son olarak 25 Nisan 2001 tarihinde Gaziantep Kamil Ocak Stadyumu'nda oynanan maçta Arnavutluk ile karşı karşıya gelmişti.

İskoçya ile tarihinde daha önce bir kez karşılaşan A Millî Takım, 8 Haziran 1960'da Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan bu özel maçı 4-2 kazanmıştı. Millîler, Çekya ile ise tarihindeki 21. karşılaşmasını oynayacak.

A MİLLİ TAKIM EURO 2024 ELEMELERİ'NDE KİMLERLE KARŞILAŞACAK?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri için yapılan kura çekimine dördüncü torbadan katılan A Milli Takım, D Grubu'nda yer aldı.

Yapılan kura çekiminin ardından milli takımın rakipleri Hırvatistan, Galler, Letonya ve Ermenistan oldu.

EURO 2024 ELEMELERİ'NDE FORMAT NASIL?

Elemelerde 10 grupta toplam 53 takım mücadele edecek. Grupların 7'si 5 takımdan oluşurken 3'ü ise 6 takımdan oluşacak.

EURO 2024 Elemeleri'nde grubunu ilk iki sırada bitiren 20 takım doğrudan Avrupa Şampiyonası'na katılacak. Almanya ise ev sahibi konfenjanıyla eleme oynamadan turnuvada yer alacak.

24 takımdan oluşacak turnuvaya katılacak son üç takım ise EURO 2024 Elemeleri'nde başarısız olan takımlar arasında Uluslar Ligi'nde alınan sonuçlara göre belirlenecek.

ELEMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Elemeler 23-25 Mart 2023'te başlayacak ve 19-21 Kasım 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla eleme grupları sona erecek.

Play-off yarı final maçları 21 Mart'ta oynanacak, final karşılaşmaları ise 26 Mart'ta yapılacak. Finallerde kazanan 3 takım turnuvaya gidecek.