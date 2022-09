İrfan Can Kahveci: Aile gibiyiz

Milli Takım oyuncularından İrfan Can Kahveci ay yıldızlı formayı giymenin gurur verici olduğunu söyledi. "Tekrar burada olmak mutlu ediyor" diyen tecrübeli orta saha "Burayı çok özlemişim. İnşallah gol yemeden Uluslar Ligi'ni tamamlarız. Hedefimiz 2 maçta gol yemeden 6 puan almak. Şu anda benim açımdan her şey yolunda" dedi.



MİLLİ FORMA İÇİN

İrfan ayrıca " Milli takımdan bir süre uzak kaldım. Sakatlıklar oldu, performans düşüklüğü de oldu. Ama tekrar burada olduğum için mutluyum. Milli forma için mücadele etmek benim adıma mutluluk verici" dedi. Dünya Kupası'ndaki favorisi sorulan İrfan Can, "Dünya Kupası'nda favorim yok. Benim favorim her zaman Türkiye" dedi.



HOCAMIZ SICAKKANLI

İrfan Can Kahveci, Milli Takım'da aile ortamı olduğunu da sözlerine ekledi. Başarılı futbolcu, "Güzel bir aile ortamı var burada. Hocamız da sıcak kanlı. Genç kardeşlerimize de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu bir bayrak yarışı. Biz abilerimizden bunu aldık, burada oynayıp tecrübe kazandıkça bizden sonra gelecek olanlara bunu aktaracağız. Allah hak eden herkese bu formanın gurununu ve mutluluğunu yaşatsın" şeklinde konuştu.