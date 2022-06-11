Hakan Çalhanoğlu Lüksemburg - Türkiye maçı sonrası konuştu! "Elimden geleni yapmaya çalışıyorum"

UEFA Uluslar C Ligi Grup 1'deki üçüncü maçında deplasmanda Lüksebrug'u 2-0'la geçerek yoluna kayıpsız devam eden A Milli Futbol Takımı'nda Hakan Çalhanoğlu, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Deneyimli oyuncunun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"2015'te 15 numaralı formayla golümü atmıştım. Atmosfer çok iyiydi. Seyircimizin de desteğiyle ilk yarı çok iyi başladık. Tabii yorgunluk vardı. İkinci yarı bunu gördük. Önemli olan maçı 2-0 kazanmaktı."

"Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Takım arkadaşlarım benim için çok değerli. Hocaya da yardımcı olmaya çalışıyorum bu konuda. Orta sahamız çok iyi oyuncularla dolu. Dorukhan, Salih gibi. Dorukhan çok iyi bir performans gösterdi."