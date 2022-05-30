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A Milli Futbol Takımı Down Sendromlu sporcuları ağırladı

A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar Ligi’nde Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde sürdürürken, akşam antrenmanı öncesi uluslararası şampiyonlarda bir çok madalya kazanan Down Sendromlu sporcuları ağırladı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 19:59
A Milli Futbol Takımı Down Sendromlu sporcuları ağırladı

UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları için Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan tesislerinde kampta olan A Milli Futbol Takımı, Türkiye'yi atletizm ve yüzme branşlarında uluslararası şampiyonalarda temsil eden ve birçok madalya kazanarak derece alan Down Sendromlu sporcularla buluştu.

Organizasyona Down Sendromlu sporculardan; 2015 Dünya Down Sendromlular Atletizm Şampiyonası dünya 3.'sü, 2019 Avrupa Şampiyonu ve 2021 Avrupa 2.'si Merve Uzun, 2019 Avrupa Kapalı Salon Atletizm Şampiyonası Uzun Atlama 2.'si Furkan Demir, 2019'da Gülle atma 200 metre 2.'si Rıdvan Yalçın, 1999 Down Sendromlular Dünya Olimpiyatları'nda 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan yüzücü Hande Özyer, 1999 Olimpiyatları'nda 2 bronz madalya kazanan yüzücü Meltem Özkan ile çeşitli şampiyonalarda 87 altın madalya kazanan Dila Arınel katıldı.

Futbolcular akşam antrenmanına Down Sendromlu sporcularla birlikte bagi araçlarla geldi. İlk olarak sahada futbolcularla birlikte pas yapan Down Sendromlu sporcular, eğlenceli anlar yaşadı. A Milli Futbol Takımı, sporcularla yakından ilgilendirken, isimlerinin yazılı olduğu milli takım forması hediye edildi.

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