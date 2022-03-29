Kulüpler değil Türkiye önemli

İtalya maçı öncesinde ay-yıldızlıların hocası Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu. Alman hocaya aday kadro tercihi soruldu. Kuntz "Milli Takım teknik direktörüyüm. Türkiye'nin iyiliği için en iyi oyuncuları seçiyorum. Kulüplerin iyiliği için değil" dedi. Kuntz şöyle konuştu: Temel referans noktam performanstır. Milli Takım bir oyuncu için ödül değil çalışmasının sonucudur.
Stefan Kuntz'a EURO 2024 elemelerindeki şansımızla ilgili bir soru yöneltildi. Alman çalıştırıcı esprili şekilde bir cevap vererek "Tek yapmamız gereken Lothar Matthaus'un kurayı çekmesini engellemek" ifadelerini kullandı. Almanların efsane orta sahası Dünya Kupası yolunda bize Portekiz ve İtalya'nın bulunduğu kurayı çeken isim olmuştu.