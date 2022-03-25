Rüya sona erdi

Dünya Kupası Play-Off Yarı Final mücadelesinde Türkiye, Dragao Stadı'nda konuk olduğu Portekiz'e 3-1 yenilerek elendi. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. 15'te Fernandes'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Bernardo gelişine sert vurdu. Direkten dönen topu Otavio ağlarımıza gönderdi: 1-0. Golden sonra ay-yıldızlılar silkindi. Baskıdan kaptığımız toplarda Cengiz Ünder ve Orkun ile beraberlik fırsatı yakaladık. Ancak Portekiz'in kalecisi Costa başarılıydı. 42'de Jota farkı ikiye taşıdı.

İKİNCİ DEVREDE ETKİLİ OYNADIK AMA...

İkinci yarıda kaybedecek bir şeyi kalmayan Türkiye yüklendi. Umutlandıran gol 65'te Burak Yılmaz ile geldi. Kral, Cengiz Ünder ile yaptığı verkacın ardından topu filelere gönderip skoru 2-1'e getirdi. Golden sonra paniğe giren Portekiz'de Jose Fonte, ceza sahasında Enes Ünal'ı indirdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Burak Yılmaz topu auta gönderince, beraberlik fırsatını teptik. Uzatmalarda Nunes skoru belirledi: 3-1. Portekiz finale yükselirken, Türkiye'nin Dünya Kupası hayali yine başka bahara kaldı.

KEREM YETMEDİ

Sezonun flaş ismi Kerem Aktürkoğlu, Portekiz karşısında da hücumda etkili isimler arasındaydı. Orta alandan gerekli desteği alamasa da ileride bir şeyler yapmaya çalıştı. İlk yarıda 22. dakikada kaptığımız topla yakalanan pozisyonda sağ kanattan ceza alanına giren Kerem, arka direkteki Berkan'ı buldu. Nefis ortayla savunmayı çaresiz bıraksa da Berkan'ın kafası az farkla dışarı gitti. 66 dakika oyundakalan Kerem, 2-1'den sonra sürpriz şekilde yerini Enes'e bıraktı.

CENGİZ GEÇ AÇILDI

Marsilya formasıyla iyi bir sezon geçiren Cengiz Ünder, Portekiz karşısında ilk 11'de şans buldu. Kuntz'un sağ kanatta formayı verdiği 24 yaşındaki oyuncu, ikinci yarıda açıldı. Burak Yılmaz'ın golünde şık bir asist yapan Cengiz ilk yarıda ise müsait durumda çektiği bir şutta kaleciyi geçemedi. Genç yıldızın 36 milli maçta 11 golü bulunuyordu.

İTALYA İLE OYNUYORUZ

Dünya Kupası'na katılma şansını yitiren A Milli Takım, salı günü diğer eşleşmenin mağlubu İtalya ile özel maç yapacak. Karşılaşma Konya'da oynanacak. İtalya da favorisi olduğu mücadelede Kuzey Makedonya'ya 1-0 yenilerek Dünya Kupası'nın dışında kaldı.

HAKAN KAYIP

Kulüp takımlarındaki performansını ay-yıldızlı formayla gösteremediği için eleştirilen Hakan Çalhanoğlu, dün takımın dökülen isimleri arasındaydı. İnter forması giyen yıldız, orta alanda Orkun'la şans buldu. Çalhanoğlu, hem top almakta zorlandı hem de gelen pasları verimli kulllanamadı.

HEPSİNDE ÜSTÜNDÜ

Portekiz'e hemen tüm istatistiklerde geçildik. Ev sahibi topla oynamada yüzde 60'a 40, şut+isabetli şutta (16-8 / 12-5), başarılı pasta 448'e 257, kornerde 2'ye 1, ortada 13'e 12 üstünlük sağladı. Sadece iki takımın yaptğıı faullerde 14'e 14 eşitlik oldu.

HAMLELER SONUÇSUZ

Son bölümde gol için Kuntz'dan Yusuf Yazıcı ve Serdar Dursun hamleleri geldi. Ancak sonuç alamadık. Yusuf'un iki ortası yerini bulmazken, Serdar Dursun ise pozisyon bulamadan maç sona erdi.

ORKUN KÖKÇÜ COSTA'YA TAKILDI

Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü, Portekiz deplasmanında orta alanda şans buldu. Takım arkadaşları gibi etkisiz kalan 21 yaşındaki orta saha, ilk yarıda en tehlikeli ataklarımızdan birinde başrol oynadı. 27'de sağ çaprazda topla buluşan Orkun, kaleye çok iyi bir şut gönderdi. Ancak kaleci Costa topu son anda kornere çeldi.

7. KEZ YENİLDİK

Türkiye ile Portekiz 9. kez karşı karşıya geldi. 6'sı resmi, 3'ü özel maçtan dünkü galibiyetle birlikte 7'sını Portekiz kazandı. Türkiye sadece 2 özel maçta galip geldi. Milliler söz konusu karşılaşmalarda 9 gol atarken, kalesinde ise 19 gol gördü.