Vur kır parçala bu maçı kazan! İşte A Milli Takım'ın Portekiz maçı muhtemel 11'i...

A Milli Takım, Katar'da yapılacak 2022 Dünya Kupası bileti alabilmek için ilk engel olan Portekiz ile karşılaşıyor. Eleme grubunu 2. bitirip play-off'a katılan Türkiye, Dragao'da Portekiz'e konuk oluyor. 2002'den bu yana düzenlenen 4 turnuvayı pas geçen ay-yıldızlılar, bu kez turnuvaya katılarak Türk halkını gururlandırmak istiyor. Tek maç üzerinden oynanacak maçı kazanırsak, İtalya- K. Makedonya galibiyle finali Konya'da yapacağız. Yenilirsek diğer eşleşmenin mağlubuyla özel maç yapacağız

RAKİPTE EKSİKLER ÖNEMLİ!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olarak gösterilen Cristiano Ronaldo, kariyerinin son dönemine gelirken, koleksiyonuna Dünya Kupası'nı da eklemek istiyor. Ancak Ronaldo'nun önünde Merih'li Çağlar'lı, Zeki'li ve Uğurcan'lı 'Türk Duvarı' olacak. Portekiz'de çok tehlikeli hücumcular var fakat rakibimizin savunması çöktü! Koronaya yakalanan Pepe, sakatlanan stoper Dias, kaleci Lopes, ön libero Ruben Neves, sağ bek Semedo, cezalı Cancelo ve Renato Sanchezbize karşı olmayacak

GEZMEYE GELMEDİK

Milli takım kaptanı Burak Yılmaz, Türk halkını mutlu etmek için Portekiz'e geldiklerini ifade etti. 36 yaşındaki golcü, "Rakibimiz gerçekten güçlü. Hücum oyuncuları dünyanın en iyi takımlarında oynuyor. Ancak bizim takımımızda da dünyanın en iyi takımlarında oynayan futbolcular var. Buraya gezmeye gelmedik. Turu geçmek için ilk dakikadan son düdüğe kadar mücadele edeceğiz. İyi çalıştık, moralliyiz. Konya'da final yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

UKRAYNA MAÇI HAZİRANDA

Dünya Kupası play-off'unda bugün 4 maç oynanacak. Portekiz-Türkiye dışında İtalya-K. Makedonya, İsveç-Çekya ve Galler- Avusturya karşılaşacak. Ukrayna'ya saldıran Rusya'nın milli takımı men edildi ve Polonya direkt finale kaldı. Ukrayna-İskoçya maçı ise haziran ayına ertelendi. Dünya Kupası 21 Kasım-18 Aralık 2022'de düzenlenecek.

DÜDÜK ALMAN SIEBERT'TE

Porto'nun ev sahipliğini yaptığı Dragao Stadı'nda 22.45'te oynanacak olan mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını ise Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak.

SANTOS TOPUN AĞZINDA

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Portekiz, son maçında Sırbistan'a 2-1 mağlup olup grubu 2. sırada tamamlamıştı. Bu maç sonrası Teknik Direktör Fernando Santos eleştiri oklarının hedefinde olurken, 67 yaşındaki teknik adam yenilirse kovulacak

PORTEKİZ'İN İŞİ ÇOK ZOR

2002-2003 sezonunda Galatasaray'da forma giyen Abel Xavier, ülkesinin Türkiye ile yapacağı maçı yorumladı. Portekiz'in defansta çok eksiği olduğunu kaydeden efsane isim, "Maç çok ortada olacak. Portekiz'de defansta çok önemli oyuncular eksik. Türkiye özellikle savunma yaparken geçiş hücumlarında etkili bir takım olduğu için Portekiz ne kadar topa sahip olup atak yapsa da Portekiz'in kaybettiği toplarda Türkiye çok etkili olabilir" ifadelerini kullandı.

9. RANDEVU

İki takım 5 resmi, 3 özel maç olmak üzere 8 maç yaptı. Türkiye 2 özel maç kazandı, diğerlerini ise Portekiz galip bitirdi. Milliler 8 gol atarken, 16 gol yedi.

2012'DE GÜLDÜK

A Milli Takım, en son 2012 yılında oynanan özel maçta rakibini deplasmanda 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Milli takımın golleri Umut Bulut (2) ve Pepe'den (kendi kalesine) gelirken, Portekiz'in tek golünü Nani attı. Bu maçta Volkan Demirel, Cristiano Ronaldo'nun penaltısını kurtarmıştı.

PORTEKİZ-TÜRKİYE MUHTEMEL 11'LER

Portekiz: Patricio, Dalot, Inacio, Fonte, Mendes, Danilo, Bernardo Silva, Moutinho, Jota, Bruno Fernandes, Ronaldo

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Caner, Dorukhan, Cengiz, Hakan, Yusuf Yazıcı, Kerem, Burak