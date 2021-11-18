Dünya Kupası'na katılma iddiasını play-off'a taşıyan Türkiye, 26 Kasım tarihini iple çekiyor. Cuma günü 19.00'da İsviçre'nin Zürih kentinde yapılacak kura çekimine katılacağız. Gruplarda oynanan son maçların ardından seri başı olmayı kıl payı kaçıran ayyıldızlıların muhtemel rakipleri arasında son Avrupa şampiyonu İtalya ve Ronaldo'lu Portekiz dışında İskoçya, Rusya, İsveç ve Galler gibi dişli ekipler var.



3 TAKIM KATILACAK

Avrupa elemelerinde 10 grup ikincisi ve Uluslar Ligi'nden gelen iki ekiple birlikte 12 takım yarışacak. Maçlar 24-29 Mart'ta oynanacak. Dünya Kupası ise 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihleri arasında olacak. Son 4 maçta 10 puan toplayarak çıkışa geçen ve futboluyla rakiplere gözdağı veren Türkiye'nin pes etmeye niyeti yok. Yıllarca 'Biz bitti demeden bitmez' sloganını ezberleten Bizim Çocuklar, şimdi ise 'Daha yeni başlıyoruz' diyor.



AVUSTURYA VE ÇEKYA

A Milli Takımımız ile playofflar'da seri başı olmayan ülkeler arasında Polonya, Kuzey Makedonya, Ukrayna, Çekya ve Avusturya yer aldı. Çekya ve Avusturya, Uluslar Ligi'nden play-off'a katılma hakkı elde eden ekipler oldu. Takımlar kuranın ardından tek maç üzerinden yarı final ve final maçları oynayacak. 3 takım Katar bileti alacak.



Şenol Güneş ile 16 gol atıp, 13 gol yiyen Türkiye, Kuntz yönetiminde 4 maçta 11 gol atarken kalesinde ise 3 gol gördü.