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Yurda döndü

Karadağ'ı 2-1 mağlup edip play-off biletini koparan Bizim Çocuklar, dün sabah saatlerinde yurda döndü. Karadağ'dan kalkan özel uçakla İstanbul Havalimanı'na inen ay-yıldızlı kafile, kendilerini bekleyen araçlarla havalimanından ayrıldı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2021 Perşembe 06:50
Yurda döndü
Karadağ'ı 2-1 mağlup edip play-off biletini koparan Bizim Çocuklar, dün sabah saatlerinde yurda döndü. Karadağ'dan kalkan özel uçakla İstanbul Havalimanı'na inen ay-yıldızlı kafile, kendilerini bekleyen araçlarla havalimanından ayrıldı. Milller, mart ayında bir kez daha toplanacak ve play-off'a çıkıp kesin bileti kazanmaya çalışacak.
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