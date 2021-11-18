Karadağ'ı 2-1 mağlup edip play-off biletini koparan Bizim Çocuklar, dün sabah saatlerinde yurda döndü. Karadağ'dan kalkan özel uçakla İstanbul Havalimanı'na inen ay-yıldızlı kafile, kendilerini bekleyen araçlarla havalimanından ayrıldı.
Karadağ'ı 2-1 mağlup edip play-off biletini koparan Bizim Çocuklar, dün sabah saatlerinde yurda döndü. Karadağ'dan kalkan özel uçakla İstanbul Havalimanı'na inen ay-yıldızlı kafile, kendilerini bekleyen araçlarla havalimanından ayrıldı. Milller, mart ayında bir kez daha toplanacak ve play-off'a çıkıp kesin bileti kazanmaya çalışacak.