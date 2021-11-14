Son dakika spor haberi: Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu yorumu! "Fenomen Ronaldo..."

A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nun 9. haftasında Cebelitarık ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma ay-yıldızlıların 6-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Mücadelenin ardından TRT Spor yorumcusu Nihat Kahveci maçı değerlendirdi. Eski milli futbolcu, tecrübeli oyuncu hakkında övgü dolu sözler kullandı. İşte detaylar...
A Milli Takım'ın eski futbolcusu mücadelenin ardından şu ifadeleri kullandı:
Dakika 1, dakika 93. Çok ciddi oynayan, ilk 11 başlayan, sonradan oyuna girenlerle, kulübesiyle herkes çok ciddi oynadı. Kazanacağımız bir maçı çok ciddi oynadık. Kerem Aktürkoğlu'nun attığı ilk goldeki ayak çabukluğu bana Baba Ronaldo'yu hatırlattı. Fenomen Ronaldo öyle gol atardı. Barış Alper Yılmaz, üstüne koyarak da gelişeceğini düşünüyorum. İlk maçının Cebelitarık olması şans kendisi adına.