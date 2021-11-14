Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberi: Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu yorumu! "Fenomen Ronaldo..."

Son dakika spor haberi: Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu yorumu! "Fenomen Ronaldo..."

Son dakika spor haberleri... 2022 Dünya Kupası elemelerinde Cebelitarık'la karşılaşan A Milli Futbol Takımı sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrılırken maçta perdeyi açan isim Kerem Aktürkoğlu oldu. Mücadele sonrası değerlendirmelerde bulunan eski milli yıldız Nihat Kahveci, genç futbolcuya övgüler yağdırırken Ronaldo Nazario benzetmesi yaptı. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2021 Pazar 09:43
Son dakika spor haberi: Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu yorumu! "Fenomen Ronaldo..."

A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nun 9. haftasında Cebelitarık ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma ay-yıldızlıların 6-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Mücadelenin ardından TRT Spor yorumcusu Nihat Kahveci maçı değerlendirdi. Eski milli futbolcu, tecrübeli oyuncu hakkında övgü dolu sözler kullandı. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu yorumu! "Fenomen Ronaldo..."

A Milli Takım'ın eski futbolcusu mücadelenin ardından şu ifadeleri kullandı:

Son dakika spor haberi: Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu yorumu! "Fenomen Ronaldo..."

Dakika 1, dakika 93. Çok ciddi oynayan, ilk 11 başlayan, sonradan oyuna girenlerle, kulübesiyle herkes çok ciddi oynadı. Kazanacağımız bir maçı çok ciddi oynadık. Kerem Aktürkoğlu'nun attığı ilk goldeki ayak çabukluğu bana Baba Ronaldo'yu hatırlattı. Fenomen Ronaldo öyle gol atardı. Barış Alper Yılmaz, üstüne koyarak da gelişeceğini düşünüyorum. İlk maçının Cebelitarık olması şans kendisi adına.

Son dakika spor haberi: Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu yorumu! "Fenomen Ronaldo..."

Rıdvan Yılmaz, kariyer maçını oynadı. İsabetli orta yaptı demem, isabetli pas verdi. Maçın kasetini alsın, evde her gün izlesin. Halil Dervişoğlu golleri attığında Fatih Terim aklıma geldi. Fatih hoca, bizde de pozisyona giriyor diye düşünmüştür.

Son dakika spor haberi: Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu yorumu! "Fenomen Ronaldo..."

Ben son zamanlarda bu kadar keyifli bir Milli Takım izlemedim. Özeti kaç dakika sürmüştür bilemem. Ben kırmızı kartın da ağır bir karar olduğunu düşünüyorum. Kırmızı kart olmasa da böyle bir sonuç çıkabilirdi.

Son dakika spor haberi: Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu yorumu! "Fenomen Ronaldo..."

Serdar Dursun 15 maçta oynat, 'seni şampiyon yapar' diyemem ama golcü. Ceza sahasında buluşturduğunda gol atıyor, adam golcü. Performansına bakmayacaksın, oynatacaksın. Serdar'da da özel bir yetenek var, bulduğunda atıyor.

Son dakika spor haberi: Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu yorumu! "Fenomen Ronaldo..."

Skora bakmadan da tatmin olmamız lazım dedik. Ben tatmin oldum. Böyle oynayalım, istekli, hareketli. Bugünkü oyunun yüzde 60'ını Karadağ'a taşıyalım, kazanırız. Bastık, pozisyon bulduk, her şeyi yaptık. Dört dörtlük oynadık biz bugün. Hakan Çalhanoğlu'nun bugün attığı pasları eskiden Xavi atıyordu.

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