Son dakika spor haberi: Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu yorumu! "Fenomen Ronaldo..."

Rıdvan Yılmaz, kariyer maçını oynadı. İsabetli orta yaptı demem, isabetli pas verdi. Maçın kasetini alsın, evde her gün izlesin. Halil Dervişoğlu golleri attığında Fatih Terim aklıma geldi. Fatih hoca, bizde de pozisyona giriyor diye düşünmüştür.

Ben son zamanlarda bu kadar keyifli bir Milli Takım izlemedim. Özeti kaç dakika sürmüştür bilemem. Ben kırmızı kartın da ağır bir karar olduğunu düşünüyorum. Kırmızı kart olmasa da böyle bir sonuç çıkabilirdi.