"Türkiye gurur duyacak"

A Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz, dün imzayı attı. Başkan Nihat Özdemir ile Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'un yer aldığı törende Alman teknik adam, 3 senelik sözleşmeyi imzaladı. Sözlerine Altıntop'un kendisini aradığında hissettiği gururu dile getirerek başlayan Kuntz, "Hamit'in 'Milli Takım Teknik Sorumlusu olmak ister misin?' sorusu benim için büyük motivasyon ve gururdu. Bir coşkuyu kapıldım ve bu motivasyon için bana yetti. Şimdi buna duygular eklendiğinde o zaman bizi durduracak bir şey olmayacaktır. Takımın mart ayındaki performansı da benim bu işi almamda heyecanlandıran şeylerden oldu" ifadelerini kullandı. Kuntz, sözlerine şöyle devam etti:



'EVİME DÖNMÜŞ GİBİ OLDUM'

"Bu takımın potansiyalini gördüm. Yapacağım şey hangi önlemleri alıp, bu potansiyali tekrar çıkarmam gerektiği olacak. Genç Türk oyuncuların milli takım ve profesyonel düzeye çıkmaları için gerekeni yapacağım. Tamamen futbola odaklanacağız. Teknik direktör dışarıya yansıyan bir yüzdür ama iyi çalışan bir ekip yoksa mümkün değildir. Yalnızca oyuncular değil herkes Milli Takım'a destek olmalıdır. Benim için bir tür evime dönmek gibi oldu. Beşiktaş'ta geçirdiğim bir yıl inanılmazdı. Eşim hala, 'Hayatımızda hata yaptıysak Türkiye'den erken dönmekti' der. Aileme Türkiye'deki görüşmelein iyi gittiğini söylediğimde, 'Biz de gelmek istiyoruz' dediler."



"Kesinlikle Türkçe öğreneceğim" diyen Kuntz, "Sahadayken aklıma Beşiktaş'tayken kullandığım kelimeler de gelecektir. 'Futbol Türkçesi' diyorum. Türk oyuncuların ne potansiyallerin olduğunu biliyorum. Bu oyunculara organizasyon yapısı kazandıracağız. Yeniden Türk bayrağına bakarak başarılarımızı kutlayacağız. Şu anda fikirlerimin büyük bölümünü anlatmak istemiyorum. Önce oyuncularımla konuşmak isterim" dedi.



Kuntz, taraftar baskısıyla ilgili bir soruya şu yanıtı verdi: "Beşiktaş'ta oynadığım dönemden kazandığımızda ve kaybettiğimizde neler olduğunu biliyorum. Başıma gelecekleri biliyorum! O konuda tecrübem var. Başarılı bir teknik direktör olmanın dışında en Alman Türk olmak istiyorum. Günün birinde gitmek zorunda kalırsam benim hakkımdaki görüşün daha iyi seviyede olduğunda ayrılmak isterim."



Beşikaş'ta oynadığı dönemde takım arkadaşı olan isimlerden de bahseden Alman teknik adam, "Sergen'i kenarda gördüğümde kahkalar attım. Onun bu kadar başarılı olması karşısında saygı duyuyorum. Alpay politikaya atılmış. Rıza çok başarılı, Şifo ile birlikte oynadım. Güzel anılardı. Sergen'in hocalık döneminde en üst değerlerinden birisinin disiplin ve iyi çalışma olduğunu duydum. Hayatımda oynadığım en iyi orta sahaydı. Ancak onun futbolculuk zamanında disiplin en önemli şey değildi. En kısa sürede kendisiyle görüşmek isityorum. Rıza beni aradı başarı diledi. İşte bu etkileşimi Milli Takım içerisine katabilirsek başarılı olacağmızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.