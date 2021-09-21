Uzun yıllar çalışmak istiyoruz

İmza töreninde sözlerine Şenol Güneş'e teşekkür ederek başlayan Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Nihat Özdemir, merak edilen birçok soruya da yanıt verdi. Türk futbolu için yeni bir döneme başladıklarını belirten Özdemir, "Şenol Güneş dünya tecrübesinde bir isim. Büyük hizmetlerde bulundu. Ancak kan değişiklikleri futbolun doğal akışında var. Stefan Kuntz, Türkiye için kazanç olacaktır. Norveç maçında ülkemizi milli takım etrafında birleşmeye davet ediyorum" dedi. Türk futbolseverlere çağrıda bulunan Özdemir, "Ne sonuç alacak olursak olalım, oyuncularımızı ve hocamızı tartışmayalım. Yerli-yabancı tartımasını yaşatıp hocamızı yıpratmayalım. Kendisine inanıyor ve güveniyoruz. Uzun yıllar birlikte çalışmak istiyoruz. Yeni dönemde Kuntz'un en büyük yardımcısı Hamit Altıntop olacaktır. İlk günden bu yana görüşmeleri yürüten başkanvekilleri Servet Yardımcı, Erhah Kamışlı ve Hamit Altıntop'a teşekkür ediyorum.

YABANCI KURALI DEVAM EDECEK

Yeni sezon öncesi en çok tartışılan konulardan biri olan yabancı kuralı ile ilgili soruya cevap veren Nihat Özdemir, "Gelecek sene ve takip eden sene oynayacak yabancı sayısını ilan ettik. Bunun ilk senesini yaşıyoruz. Bu almış olduğumuz kararların Türk futboluna etkisinin nasıl olduğunu değerlendireceğiz. Sistemimiz yürürlükte, devam ediyor. Gelecek yıl sahada 4 Türk oyuncu olacak" sözlerini sarfetti.

TAZMİNAT KONUSUNDA NET KONUŞTU

Başkan Nihat Özdemir, Kuntz'un sözleşmesindeki tazminat maddesi için şu ifadeleri kullandı: "Her kontratta olduğu gibi burada da tazminat maddesi söz konusudur. Tazminat maddesi konuşulurken hocamız bize teveccühte bulundu. Tazminat maddesinden memnunuz. Şenol Güneş hocamızla da aramızdaki sözleşmede hak ettiği tazminatın yarısından aşağı bir rakamla anlaşmamızı tamamladık."