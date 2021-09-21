Altıntop: Futbol kültürünü artıracağız

A Milli Takım'ın son dönemde aldığı başarısız sonuçlarla ilgili sert ifadeler kullanan Hamit Altıntop, "Bizim takımımız hiçbir zaman bu kadar çaresiz kalmamıştı, donuktu. Hepimizin bunda payı var. Şimdi bunu değiştirme zamanı. Bilim ve eğitime daha çok önem vereceğiz. Stefan Kuntz'a her konuda yardımcı olmaya çalışacağız. Sonunda da güzel sonuçlarla güzel şeyler konuşuruz. Oyuncularımızı iyi tanıyan bir arkadaşımızın ekipte olması öngörülüyor. Bugün yarın karar vereceğiz" açıklamasını yaptı.



Federasyonda Milli Takımlardan Sorumlu isim olan Hamit Altıntop, toplantıda ilk söz alan isimdi. "Bizim hedefimiz Türkiye'de futbol kültürünü artırmak" diyen Altıntop, "Taraftarları yeniden statlara getirmek, eski gururu, sevinci yaşatmak istiyoruz. Bunları yaparken doğru mesajlar da vereceğiz. Stefan Kuntz ile beraber en üstte, doğru, modern bir futbolla bunu ilerletebiliriz. Şenol hocamız ile vedalaştıktan sonra 20-25 hocayla görüştüm. Türkiye'nin albenisi çok. Bunu herkes kabul ediyor" dedi.