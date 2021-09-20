Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberi: TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şenol Güneş hak ettiği tazminatın yarısından azını aldı

Son dakika spor haberi: TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şenol Güneş hak ettiği tazminatın yarısından azını aldı

Son dakika spor haberi... A Milli Futbol Takımı'nda alınan kötü sonuçların ardından yolların ayrıldığı tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş için en çok merak edilen konulardan biri ne kadar tazminat alacağıydı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, yeni teknik direktör Stefan Kuntz'un imza töreninde bu konuya açıklık getirdi. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 15:31 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 15:51
Son dakika spor haberi: TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şenol Güneş hak ettiği tazminatın yarısından azını aldı

A Milli Futbol Takımı'nda alınan kötü sonuçların ardından fatura teknik direktör Şenol Güneş'e kesilmiş ve tecrübeli çalıştırıcı ile yollar ayrılarak yerine Alman çalıştırıcı Stefan Kuntz getirilmişti.

Şenol Güneş ayrılığının ardından en çok merak edilen konulardan biri de tazminat olurken, TFF Başkanı Nihat Özdemir konuyla ilgili yaptığı "Şenol Hoca, görevi bırakırken tazminat konusunu hiç açmadı bile. Şenol Hoca, "Benim oturup sizinle para pazarlığı yapmam söz konusu olmaz. Siz ne takdir ederseniz, ne karar verirseniz kabulümdür" ifadelerini kullanmıştı.

Stefan Kuntz'un imza töreninde konuyla alakalı gelen soruyu yanıtlayan Nihat Özdemir, "Stefan Kuntz'la olan sözleşmemiz 3 yıllık, her kontratta olduğu gibi yine tazminat maddesi olacak. Ayrılan hocamızla da kontratta yazan ve hak ettiği tazminat bedelinin yarısından daha az bir miktarda anlaşma sağladık. Şenol Güneş'e de teşekkür ediyorum" derken, en çok merak edilen konulardan birine açıklık getirmiş oldu.

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