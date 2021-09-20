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Stefan Kuntz'dan Sergen Yalçın sözleri: Saha kenarında görünce kahkaha attım

Son dakika spor haberi: Şenol Güneş'in ardından milli takım teknik direktörlüğü görevine getirilen Stefan Kuntz, Riva'daki milli takım tesislerinde açıklamalarda bulundu. Kuntz, Sergen Yalçın'ı saha kenarında teknik direktör olarak gördüğünde kahkaha attığını söyledi. Kuntz daha sonra gelen sorunun üzerine neden güldüğünü açıkladı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 16:15 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 17:01
Stefan Kuntz'dan Sergen Yalçın sözleri: Saha kenarında görünce kahkaha attım

Şenol Güneş'le yolların ayrılmasından sonra TFF, Alman çalıştırıcı Stefan Kuntz ile 3 yıllığına anlaştı.Törende Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop yer aldı.

Törende açıklamalarda bulunun Kuntz'un Sergen Yalçın yorumu ise oldukça dikkat çekti. Kuntz, "O zamanki kaptanım Rıza Çalımbay, Şifo Mehmet. Onları hatırlıyorum. Sergen Yalçın'ı teknik direktör olarak gördüğümde kahkaha attım. Teknik direktör olmasına, şampiyon olmasına saygı duyuyorum. Alpay Özalan da siyasete atılmış." yorumuyla takım arkadaşlarının yeni görevlerine olan şaşkınlığını belirtti.

"DİSİPLİN İLK SIRADA DEĞİLDİ"

Kuntz, Sergen Yalçın'a neden güldüğünü, "Sergen ile ilgili olarak neden güldüğünü söyleyeyim. Sergen'in hocalık döneminde en üstün değerinin disiplin olduğunu duydum. 'Sergen Yalçın hayatımda oynadığım en iyi orta saha oyuncusuydu. Onun hayatında en önemli şeyin disiplin olduğunu söyleyemem." dedi.

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