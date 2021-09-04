Cebelitarık-Türkiye: 0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | 2022 Dünya Kupası Elemeleri

A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki 5. maçında deplasmanda Cebelitarık ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup edip 2 maç sonra galibiyetle tanıştı.
A Milliler'e üç puanı getiren golleri 54. dakikada Halil Dervişoğlu, 65. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 83. dakikada Kenan Karaman kaydetti.
Şenol Güneş'in öğrencileri bu sonuçla puanını 11'e yükseltip, beşinci maçlar sonunda liderliğini sürdürdü. Puansız Cebelitarık ise son sırada kaldı.
Milliler, gruptaki 6. maçında 7 Eylül Salı günü Hollanda ile karşı karşıya gelecek.