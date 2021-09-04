İşte Cebelitarık - Türkiye maçında kazandığımız penaltı pozisyonu!

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Cebelitarık'a konuk olan A Milli Futbol Takımı'mız, mücadelenin başında Efecan Karaca'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazandı. İşte o anlar...
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı'mız, gruptaki 5. maçında Cebelitarık deplasmanına çıktı.
Victoria Stadyumu'nda oynanan maçın henüz 2. dakikasında maçın hakemi Kristo Tohver, Efecan Karaca'nın Cebelitarık ceza sahasında yer kaldığı pozisyon sonrası yardımcının uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi.
Topun başına geçen Enes Ünal, 4. dakikada kullanılan penaltı atışından faydalanamadı.
CEBELİTARIK KALECİSİNDEN BİR İLK
Öte yandan Cebelitarık kalecisi Dayle Coleing, kariyerinde Milli Takım formasıyla resmi maçlarda ilk kez penaltı kurtardı.
İŞTE O POZİSYON
(GÖRÜNTÜ BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR)