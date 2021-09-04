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İşte Cebelitarık - Türkiye maçında kazandığımız penaltı pozisyonu!

Son dakika haberi... A Milli Futbol Takımı'mız, Dünya Kupası elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık'a konuk olurken, mücadelenin henüz 2. dakikasında milliler, Efecan Karaca ile penaltı kazandı. İşte Cebelitarık - Türkiye maçında kazandığımız penaltı anı...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2021 Cumartesi 21:56 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2021 Cumartesi 22:08
İşte Cebelitarık - Türkiye maçında kazandığımız penaltı pozisyonu!

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Cebelitarık'a konuk olan A Milli Futbol Takımı'mız, mücadelenin başında Efecan Karaca'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazandı. İşte o anlar...

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı'mız, gruptaki 5. maçında Cebelitarık deplasmanına çıktı.

Victoria Stadyumu'nda oynanan maçın henüz 2. dakikasında maçın hakemi Kristo Tohver, Efecan Karaca'nın Cebelitarık ceza sahasında yer kaldığı pozisyon sonrası yardımcının uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Enes Ünal, 4. dakikada kullanılan penaltı atışından faydalanamadı.

CEBELİTARIK KALECİSİNDEN BİR İLK

Öte yandan Cebelitarık kalecisi Dayle Coleing, kariyerinde Milli Takım formasıyla resmi maçlarda ilk kez penaltı kurtardı.

İŞTE O POZİSYON



(GÖRÜNTÜ BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR)

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