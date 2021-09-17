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TFF'den Kenan Koçak'a teklif! Stefan Kuntz'un yardımcısı oluyor

Son dakika spor haberi: A Milli Futbol Takımı'nda Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Stefan Kuntz getiriliyor. Geçtiğimiz günlerde Alman çalıştırıcı ile Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri bir görüşme gerçekleştirdi ve anlaşmanın yakın zamanda tamamlanması bekleniyor. Stefan Kuntz'un yardımcısı için çalışmalarını sürdüren TFF'nin, Kenan Koçak'a teklif götürdüğü iddia edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 18:02 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 18:02
TFF'den Kenan Koçak'a teklif! Stefan Kuntz'un yardımcısı oluyor

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde gruptan çıkmayı hedefleyen A Milli Takım'da Şenol Güneş'in ayrılığının ardından yeni hoca arayışlarına hız verildi. Yabancı bir teknik adamda karar kılan Türkiye Futbol Federasyonu, Stefan Kuntz ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi. Almanya Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, tecrübeli hocanın Türkiye ile anlaşması halinde Almanya U21 takımıyla sözleşmesinin feshedileceğini duyurdu. Olumlu geçen görüşmelerin ardından resmi duyurunun yakın zamanda yapılması bekleniyor. Stefan Kuntz'a yardımcı hoca konusunda da düğmeye basan TFF'den flaş bir hamle geldi.


KENAN KOÇAK'A TEKLİF GİTTİ!
Alman basınından Bild'in haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu, Kenan Koçak'a yardımcı antrenörlük teklifinde bulundu. Haberde, Kenan Koçak'ın A Milli Futbol Takımı Sorumlusu Hamit Altıntop ile yakın arkadaş olduğunun altı çizildi.

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, teknik direktör olarak düşündüğü Kenan Koçak ile anlaşma sağlayamayınca, takımın başına Bülent Korkmaz'ı getirdi.

Son olarak Alman ekibi Hannover 96'yı çalıştıran Kenan Koçak, haziran ayında görevinden ayrıldı ve kulüpsüz durumda bulunuyor.

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