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Sumudica'dan Milli Takım açıklaması! "Türkiye'de çalışmak..."

Son dakika haberi... TFF'nin Cuma günü yaptığı resmi açıklamayla beraber Şenol Güneş'in ayrılığı resmileşirken, gündeme yeni isimler gelmeye başlamıştı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, yerli ve yabancı olarak isimlerin ayrılmadığını, gündemlerinde bir ismin olduğunu A Spor ekranlarına duyurmuştu. Bununla beraber adı geçen isimlerden biri olduğu iddia edilen Marius Sumudica, konuya ilişkin konuştu. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 09:09
Sumudica'dan Milli Takım açıklaması! "Türkiye'de çalışmak..."

Türkiye'de çalıştırdığı takımlarda adından söz ettiren Sumudica A Milli Takım teknik direktörlüğü göreviyle ilgili konuştu.

Sumudica yaptığı açıklamada, "Türkiye Milli takımında çalışmaktan onur duyarım." dedi. Rumen teknik adam, "Adı geçenler arasında olmaktan onur duyuyorum. Şenol Güneş harika bir teknik direktör. Türkiye'de çalışırken beni kulübümde ziyaret etmişti. Türk Milli takımı teknik direktörleri adayları arasında gösterilmek büyük bir onur. Türkiye, büyük bir futbol ülkesidir." ifadelerini kullandı.

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