TFF Başkanı Nihat Özdemir Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası A Spor'a konuştu: Kafamızda bir isim var

Son dakika haberi... TFF, 10 Eylül Cuma günü yaptığı yazılı açıklamada, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yolların ayrıldığını açıklamıştı. Açıklamanın ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir, A Spor'a konuştu. Özdemir, " Yeni hoca için çalışmalar devam ediyor. Yerli ve yabancı konusu şu anda gündemde değil. İyi bir teknik direktörle anlaşacağız, kafamızda bir isim var." dedi. İşte o sözler... | Milli Takım haberleri