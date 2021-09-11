Şenol Güneş'ten ayrılık sonrası flaş sözler! "Bu kafayla ancak üçkağıtçı bulursun"

A Milli Takım eski Teknik Direktörü Şenol Güneş , Hürriyet gazetesine özel konuştu. Şenol Güneş, Milli Takım'ın başında olduğu süre zarfı boyunca yaşadıklarını anlatırken, kendisine gelen eleştirilere de cevap verdi. İşte o sözler...

1- Bu takımın hâlâ şansı var. O şansı da ben yarattım. Hollanda'yı, Norveç'i bu takımla yenip 11 puan aldım.

2- Şimdi burada 3 ay kalsam ne olacak? Önemli olan şu; Türkiye Dünya Kupası'na gittiği zaman bir vizyon çizmeli.

3- Yeni gelecek kişi mutlaka şunu yapmalı; futbolun kalkınması için bir danışma kurulu kurup bunları konuşmalıyız.