Şenol Güneş'ten ayrılık sonrası flaş sözler! "Bu kafayla ancak üçkağıtçı bulursun"

MUSTAFA TAVİLOĞLU BİLE ARADI, İNSANLAR ÜZÜLMÜŞLER
Bir hayalim var, Dünya Kupası'na, Avrupa şampiyonasına gitmek ama daha da önemlisi ortak akılla birlikte yapmak. Daha sonra pandemi girdi araya, bize çok zarar verdi. Doğru düzgün bir araya gelemedik. İngiltere 4 oyuncumuzu vermedi, diğer ülkelere verdi. Ben bu sorunları, mazeretleri vs. hiç kullanmadım. Ama ben bu mazaretleri kullanmadıkça, bana böyle paradan ilgisiz yerden vuruyorlar."
"Ha bana deyin ki; 'Taktiğin iyi değildi, oyuncu seçimlerin yanlıştı', bunlara saygı duyarım. Hep diyorum; eleştiri yapılacak. O zaman kamuoyunda da faydalı bir tartışma olur. Ama entelektüel arkadaşlarımızın yazdığı yazılar, insafsızlık çizgisini aşınca kamuoyunda nasıl bir hava oluşuyor? Birçok insan aradı. Bir örnek vereyim. Uzun zamandır görmediğim Mustafa Taviloğlu bile aradı beni. Demek o da rahatsız olmuş bu yazılıp çizilenden. Bana bir düşmanlık var gibi üzülmüşler."
HÂLÂ 2020 AVRUPA ŞAMPiYONASI'NI DÜŞÜNÜYORUM, ONUN HAYAL KIRIKLIĞI VAR BENDE
BU TAKIMIN BU HALE DÜŞMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİ... NEDEN OLDU?
Ben hâlâ neyi düşünüyorum biliyor musunuz. EURO 2020'de bu takımın bu hale düşmesi mümkün değildi, hâlâ onu sorguluyorum. Bir travmaya girdiler. Onun hayal kırıklığı var bende."
HERHALDE MAÇLARI İYİ ANLATAMADIK
"Herhalde bu maçların önemini biz iyi izah edemedik. Hazırlık kampı diyorlar, transfer diyorlar, sponsorlar, reklam çekimleri diyorlar her yerde arıyorum arıyorum ama hepsinin sonunda bu kadar kötü olmayı gerektiren bir şey bulamıyorum."
ONLARIN YERİNE YENİSİNİ KOYAMAYIZ
"Dedim ya çok gençler diye. Kaybettikten sonra da toparlama şansları azaldı. Onları toparlamak zorundayız çünkü bu grubun yerine yenisini koyma şansımız yok."
BURAK VE EMRE MESELESİ:
BURAK YILMAZ'I NiYE TAKIMDA TUTUYORUM EMRE BELÖZOĞLU'NU NiYE iSTEDiM?
BURAK YILMAZ:
'Burak Yılmaz'ı milli takımda istemiyoruz' diyorlar. Tamam, kimi koyacağız? Bir Halil Dervişoğlu geliyor, Enes Ünal var, çocuğu kazanamadık. Ne yapacağız o zaman? Bu çocukların hepsini kaybederiz. Burak'ın kaldıramadığı yerde o genç çocuk nasıl kaldıracak baskıyı? Bazen tecrübe orada yükü kaldırır. Ben Emre Belözoğlu'nu niye istedim çünkü ağabey olarak bu baskıyı yenebilecek biriydi.
GENÇ FUTBOLCULARIMIZ ŞU AN ÖZGÜVEN KAYBI YAŞIYOR
Genç ve tecrübesiz bir takımla yola çıktık. 2 yılda daha yeni yapılanma oluyor. Ve bunun alternatifleri çok hazır değil şu anda. Umut mutluluğa dönmeyince işte böyle kaos oluyor. Biz sabırla genç takımın arkasında duracağız. Ama şu andaki durumda genç oyuncular bile kaçmak durumunda kalırlar. Özgüven kaybı yaşıyorlar 2020 Avrupa Şampiyonası sonrası."
PARA MESELESİ
YAZARLAR BİR KARAR VERSİN: 15 Mİ 30 MU, 52 MİLYON LİRA MI ALACAĞIM!
En Sinirlendiğim konu: "Maalesef beni buradan vurmaya çalışıyorlar, ben de işte buna çok sinirleniyorum. Bunu Sadri bey (Şener) çıkardı, Trabzon'da onunla da konuştum. Dedim; 'Sana borcum var mı?' Yok. Ona kızdığım için bunu bilerek yapıyorlar."
MUKAVELEM VAR, OKUYUN: "Hep diyorum kolayı var benim mukavelem var, ne aldığım belli, şartlar belli. Daha önce de yaşadım ben bunları. Eğer böyle bakacaksak benim 2002 yılındaki federasyondan bile alacağım var. Benim birçok kulüpte alacaklarım var. Beni bilenlerin bunları özellikle konuşmasına kızıyorum. Bilerek bunları yazmak haksızlık."
NE KADAR ALACAĞIM?: "Gazetecilerden biri diyor ki; 15 milyon lira, diğeri diyor ki 30 milyon lira, bir öteki diyor 52 milyon lira.. Kardeşim nereden çıkardın bunu? Varsa ve bilmiyorsan da sorarsın oraya. Tazminat dediğin şey yazılan bir şeydir."