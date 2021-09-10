Kaldığı yerden şimdilik devam

Milli Takım'ın Avrupa şampiyonasından elenmesiyle başlayan süreçte eleştirilerin hedefi olan teknik direktör Şenol Güneş, son 3 maçtaki oyunlar ve skorlar nedeniyle iyice topun ağzına gelmişti. Ve beklenen zirve dün gerçekleşti. TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu, Şenol Güneş ile Riva'da 3 saate yakın süren bir görüşme yaptı. Toplantıda 3 ihtimal üzerinde duruldu. Bunlardan ilki Şenol Güneş'in istifa etmesiydi, diğeri TFF'nin sözleşmeyi feshetmesiydi.

4 MAÇTA DEVAM EDEBİLİR

Üçüncü ihtimal ise Şenol Güneş ile Dünya Kupası elemelerinde oynanacak son 4 maçta devam edilmesiydi. Ancak uzun süren bu toplantıya rağmen yapılan görüşmeden bir sonuç çıkmadığı ve tarafların önümüzdeki günlerde tekrar masaya oturacakları kaydedildi. Bu belirsizliğin nedeni olarak Güneş'e ödenecek tazminat konusunun netleşmemesi olabileceği yorumları yapıldı. TFF yönetimini düşündüren bir diğer konu ise usta hocanın ayrılması durumunda alternatifinin henüz bulunmaması.

'HALA LİDER OLABİLİRDİK'

TFF'de yöneticilerin kendi aralarında yaptıkları zirvede Güneş üzerinde iki farklı görüş beyan edildiği belirtildi. Bir kesim önlerinde 4 maç olduğunu, Dünya Kupası'na gidememeleri halinde zaten Güneş'in istifadan başka yolunun kalmayacağını savundu ve "bekleyelim" önerisini sundu. Diğer yöneticilerin ise "Avrupa Şampiyonası sonrası herkes istifasını beklerken kendisi devam etme kararı aldı. Belki o zaman takımı bıraksa ne Karadağ'a puan verirdik, ne de Hollanda'dan fark yerdik. Hatta lider bile devam ediyor olabilirdik" dedikleri öğrenildi.