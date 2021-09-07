Hollanda Türkiye maçı sonrası Şenol Güneş açıklamalarda bulundu!

Hollanda Tükiye maçı: Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım'ımız Hollanda ile kozlarını paylaştı. Millilerimiz karşılaşmayı 6-1 kaybederek liderliği kaptırdı ve 3. sıraya düştü. Zorlu mücadele sonrası A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI:

Bizim için hem skor, hem de oyun açısından çok kötü bir gece oldu. Seçimlerim yanlış oldu.

ŞANSIMIZ HALA VAR



Daha iyi oynayabilirdik ama başaramadık. Farklı skordan şöyle yapsak demek doğru değil. Oyuncularım ellerinden geleni yaptılar. Bir hayalimiz vardı. Dünya Kupası'na gitme şansımız hala var, lider olarak devam etmemiz gerekiyordu ve o yüzden çok üzgünüm.

Taraftarın hakkımda söylediklerini, kamuoyunda yazılanları saygıyla karşılıyorum. Bunun sorumlusu benim.

Avantaj Hollanda'da şu an. İnsanlar hayalleri için yaşar. Bizim hayallerimiz de başarılı olup mutluluğu paylaşmaktı. Şu anda onu yaşayan kişi değilim.

SORUMLU BENİM

Saha içindeki başarısızlıkta sorumlu benim. Şahsımla ilgili eleştirileri normal karşılıyorum. Maçı kaybettiğimiz için tüm milletimiz üzgün. Ancak öyle bir yere geldik ki başarısızlığım beklendiği, istendiği bir iklim de var.

Yanılıyorsam, hata da benimdir. Bunu oyuncuya yüklemeyi doğru bulmam. Üzgünüm çünkü bu işe başlarken zor şartlarda, herkesin isteğiyle geldim. Ekonomiyle başlayan, duygusal yarışmayla, artık şeytani bir düzen var... Ben buna alet oldum. Şeytani düzeni bozamadım.

Benim, oyuncularımı korumaya ihtiyacım var, onların beni değil. Ben, ülkem ve takım için en doğru olanı yapabileceğimi biliyorum.