Son dakika milli takım haberleri: Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2020

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 A grubundaki 2. maçında Galler ile kozlarını paylaşacak. Maçın detayları arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
📺 TÜRKİYE - GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Türkiye - Galler maçı 16 Haziran Çarşamba günü saat 19:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.
👉 TÜRKİYE - GALLER MAÇININ HAKEMİ KİM?
Türkiye - Galler arasında oynanacan A Grubu ikinci maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek.
👉 GÜNEŞ YÖNETİMİNDE 55. RESMİ MAÇ
A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 54 resmi maç oynadı.
Türkiye, Güneş idaresinde yaptığı 54 resmi maçın 30'unu kazandı, 11'ini yitirdi, 13'ünde ise eşitliği bozamadı.
Bu maçlarda 96 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 51 gol gördü.
👉 ŞENOL GÜNEŞ İLE 23 ÖZEL MAÇ
A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 23 de özel maç oynadı
Türkiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 23 özel maçta 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.