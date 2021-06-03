Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberi: Türkiye'nin EURO 2020'deki rakibi Galler Fransa'ya farklı yenildi!

Son dakika spor haberi: Türkiye'nin 'deki rakibi 'ya farklı yenildi!

Son dakika spor haberleri... 'nın 'deki rakibi , hazırlık maçında karşılaştığı 'ya 3-0 mağlup oldu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 07:46 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 08:53
Son dakika spor haberi: Türkiye'nin EURO 2020'deki rakibi Galler Fransa'ya farklı yenildi!

'nın 'ndaki () rakiplerinden , hazırlık maçında 'ya 3-0 mağlup oldu.

EURO 2020 hazırlıklarını sürdüren Fransa ve Galler, 'ndaki özel maçta karşı karşıya geldi.

Fransa, 34. dakikada , 48. dakikada ve 79. dakikada Ousmane Dembele'nin golleriyle rakibini 3-0 yendi.

Galler'de 26. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Yaklaşık 5.5 yıl sonra 'na dönen , bir penaltı atışından yararlanamadı.

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