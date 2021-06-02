Son dakika spor haberleri: A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: İtalya'ya karşı...

A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Moldova ile oynayacağımız hazırlık maçı öncesi konuştu.



Güneş'in açıklamaları şu şekilde oldu;



"Duygu insanın içinde oluyor ama yönetmeniz gerekiyor. Kararımızı verirken çok etkilendik ama verdik kararımızı.

Maalesef dört arkadaşımızı bırakmak zorunda kaldık, prosedür böyleydi. Yarın da bir hazırlık maçı yapacağız. Oynamayan tüm arkadaşlarımızı göreceğiz.

Bizim kamp merkezimiz burası. Çalışma ortamı bakımından uygun bir yer. Sabah yola çıktık, biraz sonra idman, yarın maç, sonra da İtalya maçına hazırlanacağız.



Hedef gruptan çıkabilmek. 9 puan, 6 puan, 4 puan... Çıktıktan sonra nasıl çıktığı önemli değil. İtalya'ya karşı iyi oyun bekliyorum, inşallah hayal kırıklığına uğramayız. Şu anda çalışmanın ilk basamağındayız.

4 oyuncumuzu getiremedik, çok değerliler. Mahmut'un biraz sıkıntıları vardı. 4 oyuncudan da memnunum. Onlar da teşekkür ettiler, akşam biraz zorlandık. Karar verirken daha çok zorlayıcı oldu."