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Hedefim

Geçen sezonu W. Bromwich’de geçiren ile kontratım var ama Ada’yı istiyorum” dedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Hedefim Premier Lig
Milli futbolcumuz 'nun hayali 'de kalmak. Bonservisi Vigo'da bulunan 27 yaşındaki orta saha geçen sezonun ikinci yarısını 'te geçirdi. Takımıyla küme düşme üzüntüsü yaşayan milli futbolcu, gelecek sezon da Premier Lig'de kalmak istiyor. Okay, " ile iki sene daha sözleşmem var. Kulübün mali durumu hakkında net bir bilgim yok. Fakat bana gelecek teklifler doğrultusunda beni satmaya çok kapalı olduklarını düşünmüyorum. Transferime izin verebilirler" dedi.
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