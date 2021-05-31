Hedefim Premier Lig

Milli futbolcumuz Okay Yokuşlu'nun hayali Premier Lig'de kalmak. Bonservisi Celta Vigo'da bulunan 27 yaşındaki orta saha geçen sezonun ikinci yarısını West Bromwich'te geçirdi. Takımıyla küme düşme üzüntüsü yaşayan milli futbolcu, gelecek sezon da Premier Lig'de kalmak istiyor. Okay, "Celta Vigo ile iki sene daha sözleşmem var. Kulübün mali durumu hakkında net bir bilgim yok. Fakat bana gelecek teklifler doğrultusunda beni satmaya çok kapalı olduklarını düşünmüyorum. Transferime izin verebilirler" dedi.