Haberler A Milli Futbol Takımı Ozan Tufan: Ay-yıldızdan başkası yalan

: Ay-yıldızdan başkası yalan

Performansıyla 'ın vazgeçilmezleri arasındaki yerini alan , net konuştu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 06:50
Ozan Tufan: Ay-yıldızdan başkası yalan
Performansıyla 'ın vazgeçilmezleri arasındaki yerini alan , net konuştu. Hakkındaki transfer iddialarıyla ilgili konuşmayan yıldız futbolcu, "Şu anda tek düşündüğüm Türkiye'nin 'ndaki mücadelesi. Yalnızca ben değil tüm arkadaşlarım ülkemize yeni bir zafer yaşatmayı hedefliyoruz" dedi. ile oynanacak açılış maçına da değinen , "Herkesin gözü bu karşılaşmada olacak. 'nde olduğu gibi güzel bir başlangıçla en iyisini yapacağız" dedi.
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