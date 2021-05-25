Ozan Tufan: Ay-yıldızdan başkası yalan

Performansıyla A Milli Takım'ın vazgeçilmezleri arasındaki yerini alan Ozan Tufan, net konuştu. Hakkındaki transfer iddialarıyla ilgili konuşmayan yıldız futbolcu, "Şu anda tek düşündüğüm Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'ndaki mücadelesi. Yalnızca ben değil tüm arkadaşlarım ülkemize yeni bir zafer yaşatmayı hedefliyoruz" dedi. İtalya ile oynanacak açılış maçına da değinen Ozan, "Herkesin gözü bu karşılaşmada olacak. Dünya Kupası Elemeleri'nde olduğu gibi güzel bir başlangıçla en iyisini yapacağız" dedi.