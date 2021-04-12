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Son dakika spor haberi: İtalyan sağlık bakanından İtalya-Türkiye açılış maçı için flaş açıklama!

Son dakika spor haberleri... salgını nedeniyle 2021 yazına ertelenen 'nin ev sahibi şehirlerinden olan hakkında konuşan İtalya Sağlık Bakanı , açılış maçının Roma'da oynanıp oynanmayacağını söylemek için henüz erken olduğunu dile getirdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 13:47
Son dakika spor haberi: İtalyan sağlık bakanından İtalya-Türkiye EURO 2020 açılış maçı için flaş açıklama!

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemisi nedeniyle ertelenen spor organizasyonlarından olan , bir yıl gecikmeli olarak bu sene düzenlenecek. Turnuvanın ev sahibi ülkelerinden olan İtalya'da sağlık bakanı , açılış maçı İtalya-Türkiye mücadelesiyle ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Bakan Speranza, 11 Haziran'da oynanacak A Milli Takım'ımızın ilk maçına ilişkin "'da oynanacağını söylemek için henüz erken" yorumunda bulundu. Öte yandan ise geçtiğimiz günlerde ev sahibi 12 şehre statlara seyirci alımına ilişkin nasıl bir plan hazırladıklarını sormuştu.

'nın 3 grup aşaması ile bir çeyrek final müsabakasına ev sahipliği yapması bekleniyor.

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