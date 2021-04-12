Son dakika spor haberi: İtalyan sağlık bakanından İtalya-Türkiye EURO 2020 açılış maçı için flaş açıklama!

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü pandemisi nedeniyle ertelenen spor organizasyonlarından olan EURO 2020, bir yıl gecikmeli olarak bu sene düzenlenecek. Turnuvanın ev sahibi ülkelerinden olan İtalya'da sağlık bakanı Roberto Speranza, açılış maçı İtalya-Türkiye mücadelesiyle ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Bakan Speranza, 11 Haziran'da oynanacak A Milli Takım'ımızın ilk maçına ilişkin "Roma'da oynanacağını söylemek için henüz erken" yorumunda bulundu. Öte yandan UEFA ise geçtiğimiz günlerde ev sahibi 12 şehre statlara seyirci alımına ilişkin nasıl bir plan hazırladıklarını sormuştu.

Roma Olimpiyat Stadı'nın 3 grup aşaması ile bir çeyrek final müsabakasına ev sahipliği yapması bekleniyor.