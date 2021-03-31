Haberler A Milli Futbol Takımı Mert Müldür'den Türkiye Letonya maçı sonrası özeleştiri!

'den maçı sonrası özeleştiri!

A Milli Futbol Takımı'mız 'nde Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan , özeleştiride bulundu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 11:47
Mert Müldür'den Türkiye Letonya maçı sonrası özeleştiri!

'ın futbolcusu , 3-3 sona eren Letonya maçının ardından açıklamalar yaptı;

"Diyecek bir şey bulamıyorum. Gittik Hollanda ve Norveç'i yendik, sonra Letonya'yla 3-3 berabere kaldık. Adamların yaptıkları tek şey uzun top ve kornerdi. Yenmemiz gereken maçtı. Söyleyecek bir laf bulamıyorum gerçekten. Üzgünüm."

MERT MÜLDÜR KİMDİR?

Mert Müldür takımında pozisyonunda görev yapan 'da yetişmiş Türk milli futbolcudur.

Profesyonel kariyerine 2017 yılında II kulübünde başladı. Daha sonra ise 29 Mayıs 2018 tarihinde Rapid Wien ile 3 yıllık anlaşmaya imza attı.

20 Ağustos 2019'da Müldür, kulüplerinden ile anlaştı.

Avusturya'da yaşayan Türk anne ve babanın oğlu olan Mert, milli takım olarak Türkiye'yi seçti. Formasını ilk kez 11 Ekim 2018'de 'le oynanan ve 0-0 tamamlanan hazırlık maçında giydi.

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