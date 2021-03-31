Mert Müldür'den Türkiye Letonya maçı sonrası özeleştiri!

A Milli Takım'ın futbolcusu Mert Müldür, 3-3 sona eren Letonya maçının ardından açıklamalar yaptı;

"Diyecek bir şey bulamıyorum. Gittik Hollanda ve Norveç'i yendik, sonra Letonya'yla 3-3 berabere kaldık. Adamların yaptıkları tek şey uzun top ve kornerdi. Yenmemiz gereken maçtı. Söyleyecek bir laf bulamıyorum gerçekten. Üzgünüm."

MERT MÜLDÜR KİMDİR?

Mert Müldür Sassuolo takımında Sağ bek pozisyonunda görev yapan Avusturya'da yetişmiş Türk milli futbolcudur.

Profesyonel kariyerine 2017 yılında Rapid Wien II kulübünde başladı. Daha sonra ise 29 Mayıs 2018 tarihinde Rapid Wien ile 3 yıllık anlaşmaya imza attı.

20 Ağustos 2019'da Müldür, Serie A kulüplerinden US Sassuolo Calcio ile anlaştı.

Avusturya'da yaşayan Türk anne ve babanın oğlu olan Mert, milli takım olarak Türkiye'yi seçti. Türkiye Milli Futbol Takımı Formasını ilk kez 11 Ekim 2018'de Bosna Hersek'le oynanan ve 0-0 tamamlanan hazırlık maçında giydi.