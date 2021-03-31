Göztepe'de Alpaslan Öztürk'ün milli takım sevinci Almanya'da olay oldu!

Alpaslan Öztürk'ün A Milli Takım'a davet aldığını öğrendikten sonra yaşadığı sevinç gündeme otururken, Alman basınının da ilgisini çekti. Bild, söz konusu videoyu sitesine taşıdı ve, "Alpaslan Öztürk, Türk milli futbol takımına aday gösterildikten sonra sevinçten deliye döndü." ifadelerini kullandı.

Göztepe'de forma giyen Alpaslan Öztürk bu sezonki performansıyla Süper Lig'e damga vurdu. 27 yaşındaki savunmacı başarılı performansının ödülünü A Milli Takım'a çağırılarak aldı. Alpaslan'ın sevinci Alman basınında da manşet oldu. Almanya'dan Bild, sevinç videosuna sitesinde yer verdi ve, "Alpaslan Öztürk, Türk milli futbol takımına aday gösterildikten sonra sevinçten deliye döndü." ifadelerini kullandı.