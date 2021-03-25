Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberleri | Norveç Türkiye maçını Alejandro Hernandez yönetecek!

Son dakika spor haberleri | Türkiye maçını Alejandro Hernandez yönetecek!

'mız galibiyetinin ardından bu kez ile karşılaşacak. Corona virüsü önlemleri nedeniyle cumartesi günü saat 20.00'de 'da oynanacak karşılaşmanın hakemi de belli oldu. maçını 'ndan Alejandro Hernandez yönetecek.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 12:50 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 13:11
Son dakika spor haberleri | Norveç Türkiye maçını Alejandro Hernandez yönetecek!

ikinci maçında 'nın, Cumartesi günü saat 20.00 'nın şehrinde ile oynayacağı maçı 'ndan Alejandro Hernandez yönetecek.

Hernandez'in yardımcılıklarını ve yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise olacak.

İLK MAÇLAR

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda millilerimiz ilk maçında 'yı 4-2 mağlup ederken, Cebelitarık ile deplasmanda karşılaşan Norveç, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

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