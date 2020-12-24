Haberler A Milli Futbol Takımı Deniz Türüç: İlk milli maçımda mutluluk gözyaşları döktüm!

: İlk mutluluk gözyaşları döktüm!

Sezon başında 'den 'e olan , A formasını giyme sürecine dair açıklamalarda bulundu. Türüç yaptığı açıklamada "İlk mutluluk gözyaşları döktüm" dedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 18:52
Deniz Türüç: İlk milli maçımda mutluluk gözyaşları döktüm!

Futbola 'nın Twente kulübü alt yapısında başlayan sonrasında 2015 yılında 'a olmasıyla 'ye gelen , burada performansıyla beğenilmiş ve 2.50 milyon Euro bonservis bedeliyle 'ye transfer olmuştu. Sonrasında sezon başında 'e transfer olan Deniz Türüç, A formasını giyme sürecine dair açıklamalarda bulundu.

27 yaşındaki Türüç, 2013 yılında Hollanda U20'de forma giydikten sonra, 2015'de Türk Milli Takımı'na geçti. Kanat oyuncusu milli yakımla ilk maçına 2017'de çıktı.

"İLK MAÇIMDA AĞLADIM"
Deniz Türüç yaptığı açıklamada A Milli Takımı için "İlk mutluluk gözyaşları döktüm. Annem ve babam çok gururluydu. 80 milyonluk bir ülkeyi temsil etmek çok özel bir his." açıklamasında bulundu.

Deniz Türüç, Ay-Yıldızlı formayla 9 maça çıktı ve bu maçlarda 2 gol kaydetti.

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