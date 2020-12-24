Deniz Türüç: İlk milli maçımda mutluluk gözyaşları döktüm!

Futbola Hollanda'nın Twente kulübü alt yapısında başlayan sonrasında 2015 yılında Kayserispor'a transfer olmasıyla Türkiye'ye gelen Deniz Türüç, burada performansıyla beğenilmiş ve 2.50 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sonrasında sezon başında Medipol Başakşehir'e transfer olan Deniz Türüç, A Milli Takım formasını giyme sürecine dair açıklamalarda bulundu.

27 yaşındaki Türüç, 2013 yılında Hollanda U20'de forma giydikten sonra, 2015'de Türk Milli Takımı'na geçti. Kanat oyuncusu milli yakımla ilk maçına 2017'de çıktı.

"İLK MAÇIMDA AĞLADIM"

Deniz Türüç yaptığı açıklamada A Milli Futbol Takımı için "İlk milli maçımda mutluluk gözyaşları döktüm. Annem ve babam çok gururluydu. 80 milyonluk bir ülkeyi temsil etmek çok özel bir his." açıklamasında bulundu.

Deniz Türüç, Ay-Yıldızlı formayla 9 maça çıktı ve bu maçlarda 2 gol kaydetti.